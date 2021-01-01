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बॉलीवुड ब्रीफ:70 करोड़ में बिके 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के डिजिटल राइट्सइस, भाभी ऐश्वर्या राय की इस आदत से नफरत करती हैं श्वेता बच्चन

एक घंटा पहले

एक्ट्रेस आलिया भट्‌ट इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'गंगूबाई काठियावाड़ी' की शूटिंग कर रही हैं। यह फिल्म डायरेक्टर संजय लीला भंसाली के निर्देशन में बन रही है। अब इस फिल्म को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स ने 'गंगूबाई काठियावाड़ी' के डिजिटल राइट्सइस नेटफ्लिक्स को 70 करोड़ रुपए में बेच दिए हैं। 'गंगूबाई काठियावाड़ी' इस साल दिवाली पर रिलीज की जा सकती है। आलिया के अलावा इस फिल्म में विजय राज, शांतनु माहेश्वरी और सीमा पाहवा भी अहम भूमिकाओं में हैं।

'चाणक्य' के लिए अजय को सिर मुंडवाने की कोई जरूरत नहीं: डायरेक्टर
एक्टर अजय देवगन ने 2018 में डायरेक्टर नीरज पांडे के साथ 'चाणक्य' की अनाउंसमेंट की थी। इसकी शूटिंग पिछले साल शुरू होनी थी। हालांकि, कोरोना के चलते मेकर्स ने इसकी शूटिंग को टाल दिया था। अब खबरों के मुताबिक, मेकर्स ने कंफर्म कर दिया है कि 'चाणक्य' की शूटिंग इस साल के अंत में शुरू कर दी जाएगी। अजय इस फिल्म में चाणक्य की भूमिका में नजर आएंगे। फिल्म में अजय के लुक को लेकर हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में नीरज ने कहा, "फिल्म में चाणक्य की भूमिका के लिए अजय को सिर मुंडवाने की कोई जरूरत नहीं है। हम उनके लुक के लिए प्रॉस्थेटिक और VFX की मदद लेंगे।"

भारती सिंह ने कहा- अपना भी एक मोटा सा बच्चा मार्केट में आ जाए
हाल ही में कई सेलिब्रिटीज पैरेंट्स बने हैं। अब कॉमेडियन भारती सिंह भी पति हर्ष लिंबाचिया के साथ फैमिली प्लानिंग कर रही हैं। इस बात की जानकारी भारती ने खुद एक इंटरव्यू में दी है। इस इंटरव्यू के दौरान उन्होंने कहा, "मैं इस साल मां बनने की आशा कर रही हूं। मुझे उम्मीद है कि भगवान मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। सब लोगों के बच्चे आ गए हैं। अपना भी एक मोटा सा बच्चा मार्केट में आ जाए (हंसते हुए)। मुझे उम्मीद है कि मेरा बच्चा मेरे जैसा गोलू मोलू होगा, हर्ष की तरह पतला नहीं। इसके अलावा, मैं बहुत जल्द अपने प्रशंसकों और शुभचिंतकों के साथ खुशखबरी साझा करने की उम्मीद करती हूं।"

भाभी ऐश्वर्या राय की इस आदत से नफरत करती हैं श्वेता
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन की ननद श्वेता बच्चन नंदा के साथ काफी अच्छी बॉन्डिंग है। लेकिन श्वेता को अपनी भाभी ऐश्वर्या की एक आदत बिल्कुल पसंद नहीं है। ऐश्वर्या की उस एक आदत से श्वेता बेहद नफरत भी करती हैं। इसका जिक्र श्वेता ने खुद शो 'कॉफी विद करण' में किया। इस दौरान श्वेता ने कहा, "भाभी को कभी भी कॉल करो, अगर वे फोन नहीं उठा पाती हैं, तो वह पलटकर कॉल बैक भी नहीं करती हैं। उनका टाइम मैनेजमेंट बहुत ही खराब है और मुझे उनकी इस आदत से सख्त नफरत है।"

सिद्धार्थ ने की जरूरतमंद की मदद, वीडियो देख फैंस कर रहे तारीफ
बॉलीवुड एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे एक जरूरतमंद की मदद करते दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो देखकर फैंस सिद्धार्थ की जमकर तारीफ भी कर रहे हैं। दरअसल, सिद्धार्थ डायरेक्टर विष्णुवर्धन के ऑफिस से निकल रहे थे। तभी उनकी फोटोज क्लिक करने के लिए कुछ फोटोग्राफर वहां उनका इंतजार कर रहे थे। सिद्धार्थ पोज देकर गाड़ी में बैठते हैं, तभी एक जरूरतमंद उनकी गाड़ी की खिड़की पर पैसे मांगने आ जाता है। इस पर सिद्धार्थ 500 का नोट निकालकर उसे दे देते हैं। यह मोमेंट कैमरे में कैद हो जाता है और वीडियो वायरल हो जाता है। सिद्धार्थ के इस नेक काम करने पर लोग उनकी अब जमकर तारीफ कर रहे हैं।

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