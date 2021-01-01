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बॉलीवुड ब्रीफ:'तांडव' पर हुए विवाद के कारण 'द फैमिली मैन 2' की रिलीज डेट टली, वरुण पत्नी नताशा संग अपने नए घर में हुए शिफ्ट

एक घंटा पहले

वेब सीरीज 'तांडव' और 'मिर्जापुर 2' पर हुए विवाद का असर अब 'द फैमिली मैन 2' पर पड़ता दिखाई दे रहा है। खबरों के मुताबिक, डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो ने 'द फैमिली मैन 2' की रिलीज डेट को अब टाल दिया है। पहले यह सीरीज 12 फरवरी को रिलीज होने वाली थी। हालांकि, अभी 'द फैमिली मैन 2' की नई रिलीज डेट सामने नहीं आई है और इस बारे में कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी नहीं की गई है। रिलीज डेट टालने का कारण 'तांडव' और 'मिर्जापुर' पर हुए विवाद को बताया जा रहा है। इस बारे में प्रोजेक्ट से जुड़े एक सूत्र ने कहा, "यह सही बात है की 'द फैमिली मैन सीजन 2' की रिलीज डेट को अब टाल दिया गया है। मनोज बाजपेयी और निर्देशक राज और डीके इससे निराश हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म अमेजन की छवि 'मिर्जापुर 2' और 'तांडव' पर विवाद के चलते खराब हो रही थी। इन दोनों सीरीज पर लोगों की भावनाएं आहत करने का आरोप लगा था। अमेजन को अब लगता है कि अभी यह माहौल 'द फैमिली मैन टू' जैसी वेब सीरीज को रिलीज करने का नहीं है।" इस वेब सीरीज में एक्टर मनोज बाजपेयी की अहम भूमिका है।

वरुण धवन पत्नी नताशा दलाल संग अपने नए घर में हुए शिफ्ट
एक्टर वरुण धवन ने 24 दिसंबर को अपनी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड नताशा दलाल से शादी की थी। शादी के बाद उनकी वेड‍िंग और प्री-वेड‍िंग की फोटोज सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई थीं। अब खबर है कि न्यूली मैरिड कपल वरुण-नताशा अपने नए घर में शिफ्ट हो गए हैं। इससे पहले एक इंटरव्यू में वरुण ने इस बात का हिंट पहले ही दे दिया था कि वे शादी के बाद नताशा के साथ अपने खुद के नए घर में ही रहेंगे। यह घर वरुण ने 2017 में खरीदा था। तब वरुण के इस घर का एक वीडियो एक्टर अनुपम खेर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था।

जान्हवी कपूर ने सलवार सूट पहनकर खेला क्रिकेट
एक्ट्रेस जान्हवी कपूर इन दिनों चंडीगढ़ में अपनी अपकमिंग फिल्म 'गुड लक जेरी' की शूटिंग कर रही हैं। इस बीच सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में शूटिंग से पैकअप के बाद वह फिल्म की टीम के साथ क्रिकेट खेलते दिखाई दे रही हैं। जान्हवी इस वीडियो में सलवार सूट पहने हुए है और चौके-छक्के मारते नजर आ रही हैं। जान्हवी का यह वीडियो वायरल हो गया है और फैंस इस पर खूब रिएक्शन भी दे रहे हैं।

हंसल मेहता ने कहा- 'सिमरन' बनाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती
फिल्म मेकर हंसल मेहता ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर कहा कि फिल्म 'सिमरन' बनाना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी। उन्होंने शनिवार को एक पोस्ट शेयर कर लिखा था, "मैंने विश्वास के साथ अन्ना हजारे का सपॉर्ट किया था। बाद में ऐसा ही सपॉर्ट मैंने अरविंद का भी किया था। लेकिन मुझे इस बात का दुख या पछतावा नहीं है। हम सभी गलतियां करते हैं। मैंने भी फिल्म 'सिमरन' बनाकर गलती की थी।" उनके इस पोस्ट पर कई यूजर ने कमेंट कर लिखा, "आपको इस गलती के लिए कभी माफ नहीं किया जाएगा।" माना जा रहा है कि इस पोस्ट से हंसल मेहता ने 'सिमरन' की लीड एक्ट्रेस कंगना रनोट पर तंज कसा है। 2017 में रिलीज हुई फिल्म 'सिमरन' बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई थी।

ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर एक्ट्रेस सैयामी खेर लिखेंगी किताब
एक्ट्रेस सैयामी खेर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया की ऐतिहासिक जीत पर एक किताब लिखने वाली हैं। हाल ही में टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीती थी। भारतीय क्रिकेट टीम की इस जीत ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया था। टीम ने कई खिलाड़ियों के चोटिल होने और कई कठिन परिस्थितियों का सामना करने के बाद भी यह जीत हासिल की थी। सैयामी अब इंडिया की इस जीत की कहानी को किताब में तब्दील कर टीम को ट्रिब्यूट देना चाहती हैं।

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