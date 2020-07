दैनिक भास्कर Jul 10, 2020, 12:45 PM IST

कानपुर के बिकरू गांव में हुए हत्याकांड में 8 पुलिस वालों की हत्या करने वाला गैंगस्टर विकास दुबे शुक्रवार सुबह एसटीएफ के साथ हुए मुठभेड़ में मारा गया। इस घटना के बाद फिल्ममेकर रोहित शेट्टी ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। यूजर्स ने तरह-तरह के मीम्स शेयर करते हुए लिखा कि इस एनकाउंटर के बाद रोहित शेट्टी को सिंघम-3 की स्क्रिप्ट मिल गई है। वहीं कुछ ने लिखा कि इस बार की स्क्रिप्ट रोहित शेट्टी ने ही लिखी है।

कॉप ड्रामा रोहित शेट्टी का फेवरेट टॉपिक है और इस पर वे कई फिल्में भी बना चुके हैं। साथ ही अपनी फिल्मों में उन्हें गाड़ियां पलटाने का भी शौक है और इस एनकाउंटर से पहले भी पुलिस की गाड़ी भी पलट गई थी, जिसके बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इस एनकाउंटर को लेकर उन्हें याद किया।

यूजर्स ने लिखा कि यूपी पुलिस ने गाड़ी पलटाने की ट्रेनिंग रोहित शेट्टी से ही ली थी। बता दें कि रोहित की फिल्मों सिंघम, सिंघम रिटर्न्स और सिम्बा कॉप ड्रामा फिल्में थीं, जिनमें पुलिस को अपराधियों का फेक एनकाउंटर करते दिखाया गया था।

.@KisanPutrNeeraj भाई लगता है इस बार की स्क्रिप्ट रोहित शेट्टी ने लिखी है, गाड़ी 🚘 भी पलट गई — Bilal Ahmad Shabbu ®️ (@bilal_shabbu) July 10, 2020

1. Singham,

2. Simba,

3. Suryavanshi and

4. STF.

All The Characters Are Casted And Directed By Rohit Shetty Production. 🚛#FakeEncounter#VikasDubeyDiary — Pramod D. Singh Negi (@WhoIsNegi_) July 10, 2020

पुलिस वाले सरसो का तेल मल कर बंदूकक्यों पकड़ते हैं मुझे आजतक समझ नही आया, और रोहित शेट्टी से गाड़ी क्यों चलवाई गई इसकी भी जांच होनीचाहिये



एसटीएफ की गाड़ीपलट गई, बंदूक छीनकेभागा गोलीमारनी पड़ीदिल पर पत्थररखकर



कुल मिलाकरयेफ़िल्मरिलीज़होने सेपहलेही लीक हो गईथीऔरसेम टू सेम वहीनिकली — Golu Upadhyay (@goluupadhyay20) July 10, 2020

उधर सिंघम का डायरेक्टर रोहित शेट्टी कॉपीराइट के उल्लंघन में केस ठोकने की तैयारी में है....कह रहा है सारे सीन जयूँ के त्युं डाल दिये अपनी मूवी में ....बचाव में अधिकारियों का कहना है, कि ये मात्र संयोग है,फ़िल्म ब्लॉकबस्टर चल रही है। — Tushar Arora INC (@TusharArora29) July 10, 2020

योगी जी ने रोहित शेट्टी से पूछा क्या करे ,

रोहित बोला "गाड़ी पलटाओ" — Mukul Saharia (@MukulSaharia) July 10, 2020

Btw you have been applauding Rohit Shetty for scripting the vikas Dubey killing all this while in Shingham . — dashH💤 (@_43memor) July 10, 2020

Rohit shetty reaction when without his permission the car overturned on the road #vikasDubeyEncounter#YOGIsGreenUPpic.twitter.com/Aay79lrFcC — Yogesh Agrawal (@yogeshgzab) July 10, 2020

Just like a rohit shetty action film 😂 take a cheap car for wrecking 😂 #VikasDubey#vikasDubeyEncounterhttps://t.co/WrO53D5bCv — Covinda-19 (@Chote_mia) July 10, 2020

Rohit Shetty after joining U.P Police. pic.twitter.com/YrvG2AXtAZ — Akash Singh (@akashsingh3103) July 10, 2020

Rohit shetty after hearing the the story of vikas dubey (gadi palat gayi) #fakeencounter : pic.twitter.com/lyuYOiKCJl — 👑King of Queens💕 (@bunty_salwanshi) July 10, 2020

After hearing news of #vikasDubeyEncounter

Rohit Shetty : pic.twitter.com/E2x8I7gyUf — Vishwajit Rahatal (@vishwajit_45) July 10, 2020

Rohit shetty reaction when without his permission the car overturned on the road #RohitShetty#vikasDubeyEncounterpic.twitter.com/Usaikevaj4 — banna hukum (@Banna_Hukum7) July 10, 2020

Dear UP police.... jab bollywood style me enounter karna hi tha to Rohit Shetty se ek do class hi le lete thoda realistic to lagta...... Height of intolerance... 🙏🏻 — Navneet Mehta (@Navneet70332661) July 10, 2020