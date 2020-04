दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 02:24 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ऋतिक रोशन लगातार अपने इंस्टाग्राम पर लॉकडाउन टाइम के दौरान कई वीडियो और फोटोज शेयर कर रहे हैं। इस बीच उन्होंने पिता राकेश रोशन का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वे वर्कआउट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसमें ऋतिक ने लिखा कि- डैम, ये मेरे पिता हैं। जो कभी हार नहीं मानते। कुछ इसी तरह के दृढ़ संकल्प की मौजूदा दौर में लड़ने के लिए हमें भी जरूरत है।

. Damn ! That’s My Dad. . N.E.V.E.R. G.I.V.E.S. U.P. . This is the kind of Resolve and Determination we all need to have to fight in times like these! . . Ps: He’l be 71 this year and works out 2 hours a day. O and he just survived cancer last year. I think the virus should be afraid of him . Very very afraid . . @rakesh_roshan9 . #nevergiveup #stayhome #stayfit #legday #lockdownworkout #dad #nevertooold #foreveryoung #

