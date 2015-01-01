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एक ही विषय पर बनी फिल्म-वेबसीरीज:'स्कैम 1992' की सफलता के कारण अभिषेक बच्चन की 'द बिग बुल' पर मंडराया खतरा

13 मिनट पहले
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  • 'स्कैम 1992' सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज की लिस्ट में 21 वें नंबर पर
  • हर्षद मेहता के फाइनेंशियल फ्रॉड पर फिल्म 'द बिग बुल' बनी है लेकिन रिलीज नहीं हो पा रही

कोरोनाकाल में ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को तेजी से यूजर मिले हैं। ये आंकड़ा और बढ़ सकता है। ऐसे में वेबसीरीज मेकर्स के सामने भी ये चुनौती है कि वह ऐसा कंटेंट बनाएं जो ज्यादा से ज्यादा दर्शकों को पसंद आए। ओटीटी पर हिंसा, गाली-गलौज और क्राइम से भरपूर कंटेंट की तो कमी नहीं है लेकिन कुछ वेबसीरीज ऐसी भी हैं जिनपर पहले बॉलीवुड फिल्में बन चुकी हैं। नजर डालते हैं ऐसी वेबसीरीज पर जिनके विषयों पर बॉलीवुड फिल्में भी बन चुकी हैं।

स्कैम 1992-द हर्षद मेहता केस/ द बिग बुल

इंडिया के सबसे बड़े फाइनेंशियल फ्रॉड पर बनी वेबसीरीज 'स्कैम 1992-द हर्षद मेहता केस' 9 अक्टूबर 2020 को ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर रिलीज हुई। इस सीरीज ने डिजिटल स्पेस पर जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की। यह सबसे ज्यादा देखी जाने वाली वेब सीरीज की लिस्ट में 21 वें नंबर पर है।

आईएमडीबी पर इसे 10 में 9.5 रेटिंग मिली थी। सीरीज में प्रतीक गांधी ने हर्षद मेहता का किरदार निभाया। निर्देशक हंसल मेहता इसे डायरेक्टर हैं। हर्षद मेहता स्कैम पर ही एक बॉलीवुड फिल्म 'द बिग बुल' बनकर तैयार है लेकिन 'स्कैम 1992' की सफलता देखकर मेकर्स इसको रिलीज करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे।

सूत्रों के मुताबिक, 'द बिग बुल' के मेकर्स ने सपने में भी नहीं सोचा था कि 'स्कैम 1992' को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। अब जब यह इतनी ज्यादा सक्सेसफुल हो चुकी है तो जाही तौर पर 'बिग बुल' को अभी रिलीज करने का कोई फायदा नहीं होगा।

फिल्म में अभिषेक बच्चन हर्षद मेहता के किरदार में हैं, ऐसे में प्रतीक गांधी से उनकी एक्टिंग की तुलना की जा सकती है। पहले इसे डिज्नी+हॉटस्टार पर 18 दिसंबर को रिलीज किया जाना था लेकिन अब ये अधर में अटक गई है। हो सकता है कि 2021 के पहले तीन महीनों में इसे रिलीज करने का रिस्क उठाया जाए।

मिशन मंगल/M.O.M मिशन ओवर मार्स

M.O.M.'मिशन ओवर मार्स' वेबसीरीज 2019 में ओटीटी प्लेटफॉर्म आल्ट बालाजी पर रिलीज हुई थी। इसमें साक्षी तंवर, मोना सिंह, निधि सिंह और पालोमी घोष ने मुख्य भूमिका निभाई थी। 8 एपिसोड्स की ये वेबसीरीज 10 सितंबर, 2019 को इंडिया में रिलीज हुई थी। यह इसरो वैज्ञानिकों की मिशन मंगल योजना पर बेस्ड थी।

इससे पहले 15 अगस्त, 2019 को इसी विषय पर फिल्म 'मिशन मंगल' रिलीज हुई थी। फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, सोनाक्षी सिन्हा, कीर्ति कुल्हारी, तापसी पन्नू जैसे स्टार्स ने मुख्य भूमिका निभाई थी। फिल्म का बजट 100 करोड़ रुपए था जबकि 32 करोड़ खुद अक्षय कुमार ने इंवेस्ट किए थे। 'मिशन मंगल' को वेबसीरीज के मुकाबले ज्यादा सराहना मिली थी।

उरी: द सर्जिकल स्ट्राइक/अवरोध: द सीज विद इन

कश्मीर के उरी बेस कैम्प पर 18 सितंबर 2016 में हुए आतंकी हमले में भारतीय सेना के 19 जवान शहीद हो गए थे। इसके बाद हमले का बदला लेते हुए आर्मी ने पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के जरिए आतंकी कैम्प खत्म कर दिया था। उसी उरी हमले की पूरी कहानी को लेकर 'उरी- द सर्जिकल स्ट्राइक' फिल्म आई जो कि 11 जनवरी 2019 को रिलीज हुई।

इसमें विक्की कौशल, यामी गौतम, परेश रावल, कीर्ति कुल्हारी ने मुख्य भूमिका निभाई थी। इस फिल्म के रिलीज होने के बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म सोनी लिव पर 'अवरोध: द सीज विद इन' वेबसीरीज 31 जुलाई 2020 को आई जिसे काफी पसंद किया गया। इसमें अमित साध, दर्शन कुमार, नीरज काबी, मधुरिमा तूली ने मुख्य भूमिका निभाई थी।

रुस्तम/द वर्डिक्ट-स्टेट Vs नानावटी

नानावटी केस पर अक्षय कुमार, इलियाना डिक्रूज स्टारर फिल्म 'रुस्तम' 2016 में रिलीज हुई थी जिसे बॉक्सऑफिस पर काफी पसंद किया गया था। इसी विषय पर तीन साल बाद बनी द वर्डिक्ट-स्टेट Vs नानावटी वेबसीरीज ने भी काफी सुर्खियां बटोरी और इसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर काफी पसंद किया गया।

यह सीरीज आल्ट बालाजी पर स्ट्रीम हुई थी जिसमें अंगद बेदी, मानव कौल, सुमित व्यास, विराफ पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी। एक इंटरव्यू में अंगद बेदी ने कहा था-रुस्तम नानावटी केस पर आधारित थी जबकि 'द वर्डिक्ट-स्टेट Vs नानावटी' में उस केस के अलावा तीन वकीलों की कहानी को भी दिखाया गया है इसलिए दोनों की स्टोरीलाइन सेम नहीं कही जा सकती।

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