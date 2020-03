दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 02:34 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सोनाक्षी सिन्हा सहित कई सारे बॉलीवुड सेलेब्स घर पर हैं। ये सभी अपनी दिनचर्या से फैन्स और फॉलोअर्स को अपडेट दे रहे हैं। सोनाक्षी सिन्हा ने भी एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें उन्होंने इंस्टाग्राम फिल्टर का यूज किया है। इस मजेदार फिल्टर के जरिए उन्होंने लोगों से अपील की है घर पर रहें।

View this post on Instagram

Public service announcement. #stayhomestaysafe #chupchaapgharpebaitho #lifeinthetimeofcorona #nationallockdown

A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona) on Mar 26, 2020 at 12:15am PDT