दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 06:01 PM IST

श्रीदेवी की फिल्म मॉम की रिलीज के तीन साल पूरे होने पर बोनी कपूर इमोशनल हो गए। बोनी ने फिल्म की तीसरी एनिवर्सरी पर ट्विटर पर एक पोस्ट लिखी और पूरी टीम के काम को सराहा।

बोनी ने लिखा, 'समय कितनी जल्दी बीत जाता है। मॉम की रिलीज को तीन साल पूरे हो गए। इसे श्रीदेवी के नेशनल अवॉर्ड जीतने और पूरी कास्ट की बेहतरीन परफॉरमेंस के लिए याद किया जाएगा।' बोनी ने ट्वीट में नवाजुद्दीन सिद्दीकी, अक्षय खन्ना, सजल अली, अदनान सिद्दीकी और एआर रहमान को टैग किया।

How time flies..it’s 3 years since the release of MOM . Will always be remembered for National Award winning performance of @SrideviBKapoor & the entire cast and teams stellar performance and hard work #AkshayKhanna@Nawazuddin_S@Iamsajalali@adnanactor@raviudyawar@arrahmanpic.twitter.com/xLmlnQbhTT