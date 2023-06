Hindi News

Celebrity Photographer Dabboo Ratnani (Real Vs Reel) Story | Aamir Khan Sanjay Dutt

रील टू रियल में आज फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी: आमिर के फोटोशूट पर दो बार फूटा फ्लैशट्यूब, 20 साल से ऐश्वर्या कैलेंडर का हिस्सा

6 घंटे पहले लेखक: अजीत रेडेकर



अगर किसी को एक्टर बनना हो या मॉडलिंग करना हो तो उसे सबसे पहले जरूरत पड़ती है अपने पोर्टफोलियो की। वो भी बॉलीवुड के किसी बड़े फोटोग्राफर से शूट कराया हुआ। ये पोर्टफोलियो ही होता है, जिसे दिखाकर स्ट्रगलर फिल्मों में काम मांगते हैं। जितना मुश्किल फिल्मों में काम पाना होता है, उतना ही मुश्किल है पोर्टफोलियो शूट। कारण, एक मिनट के शूट का खर्च एक लाख रुपए तक हो सकता है।

पोर्टफोलियो एक चीज है। ऐसे ही सेलेब्स के भी अलग-अलग फोटोशूट होते हैं। ऐसे फोटोशूट कैसे किए जाते हैं, इन्हें कैसे संभाला जाता है, जो सेलिब्रिटी कैलेंडर होते हैं वो कैसे शूट किए जाते हैं, ऐसी सभी बातों पर हमने चर्चा की बॉलीवुड के जाने-माने फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी से।

सबसे पहले बात सेलेब्स के कैलेंडर शूट की….

1999 में बनाया पहला कैलेंडर, 2001 से 12 स्टार्स के साथ फोटोशूट

1999 में मैंने खुद का कैलेंडर शूट किया था। उस वक्त पूरी दुनिया का टॉपिक था, 'नई मिलेनियम' - 'Y2K'। इस टाॅपिक से इंस्पायर होकर मैंने भी नए साल पर कुछ नया करने का मन बनाया। मैंने उस साल 1994 से लेकर 1999 तक जो शूट किये थे, उनमें से 12 एक्ट्रेसेस की फोटोज निकाली।

फिर एक दोस्त की एजेंसी थी, जहां पर मैंने उन फोटोज से एक कैलेंडर बनवाया। उन एक्ट्रेसेस को वो कैलेंडर गिफ्ट किया, जिनकी फोटोज को मैंने कैलेंडर में इस्तेमाल किया था। सभी को वो बहुत पसंद आया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये काम सालों-साल तक चलता रहेगा।

पहले कैलेंडर में मैंने सिर्फ हीरोइन्स की फोटोज सिलेक्ट की थीं। बाद में जो एक्टर दोस्त थे, उन्होंने कैलेंडर के लिए शूट करवाने की इच्छा जताई। फिर 2001 में मैंने 12 एक्टर्स और एक्ट्रेसेस के साथ कैलेंडर शूट करना शुरू किया। तब से यह कैलेंडर शूट जारी है।

ये एक नॉन कमर्शियल वर्क है जिसमें हम किसी भी तरह के पैसे नहीं कमाते। इसी वजह से एक्टर्स हमारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करते रहते हैं। अगर ये कमर्शियल होता, तब शायद एक्टर्स हर साल इसके लिए इतना एक्साइटेड नहीं होते और ये अभी तक जारी ना रहता।

हर साल 24 सेलेब्स, 5-6 नए कलाकारों को कैलेंडर शूट में शामिल करते हैं

हर साल इस कैलेंडर में 24 सेलेब्स होते हैं, जिनमें से तकरीबन 15 ऐसे सेलेब्स होते हैं, जो हर साल इस कैलेंडर का हिस्सा होते ही हैं। जो एक्टर्स शुरुआत से इस जर्नी में मेरे साथ रहे हैं, उन्हें मैं पहले इस कैलेंडर शूट के लिए अप्रोच करता हूं। मैं इन लोगों के साथ धोखा नहीं करना चाहता क्योंकि ये इस सफर में हमेशा मेरे साथ रहे हैं।

मेरे पहले कैलेंडर में ऐश्वर्या राय बच्चन थीं, वो आज तक कैलेंडर में फीचर हो रही हैं। वैसे ही अमिताभ बच्चन, जॉन अब्राहम, ऋतिक रोशन ये सभी मुझे बहुत पहले से सपोर्ट करते आए हैं। हां, यदि कोई ट्रेवल कर रहा है, डेट्स अवेलेबल नहीं हैं या कोई किसी लुक को रिवील नहीं करना चाहता, तब जाकर हम दूसरे आर्टिस्ट की खोज करते हैं। मुझे लगता है, हर साल 5-6 नए एक्टर्स जोड़ने से एक नई फ्रेशनेस भी मिलती है।

ये तस्वीर डब्बू के कैलेंडर शूट की है, जो उन्होंने साल 2021 में रिलीज किया था।

कैलेंडर शूट के लिए एक सेलेब्स को शूट करने में 3 मिनट लगते हैं

कैलेंडर शूट की तैयारियों की बात करें तो हम पूरे साल इस पर काम करते हैं। हर साल क्या नया लाएंगे, इस पर भी विचार करते हैं। सेलेब्स के मेकअप, ड्रेस समेत सभी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। शूट के एक-दो घंटे पहले ही हम पूरा इंतजाम कर लेते हैं। एक सेलेब के शूट में लगभग 3 मिनट का समय लगता है।

परफेक्ट शॉट की वजह से बजट बिगड़ जाता था

मैं हमेशा तब तक शूट करता हूं जब तक मुझे बेस्ट क्लिक ना मिल जाए। ज्यादा शाॅट लेने का ये भी फायदा है कि हमें ज्यादा च्वाइस भी मिल जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि कैमरा रोल्स का खर्च एक फिल्म के बजट से अधिक हो जाता है, तब मैं अपनी जेब से उसका खर्च देता हूं लेकिन बिना परफेक्ट शाॅट लिए शूट खत्म नहीं करता।

2004 से लेकर अभी तक की फोटोज प्रिजर्व हैं

रोल्स से डिजिटल फोटोग्राफी में काफी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है। मैं खुद को लकी मानता हूं कि मैंने वो ट्रांसफॉर्मेशन फेज बहुत करीब से देखा है। जब मैंने फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू किया था, तब शूट के दौरान लाइट्स पर फोकस करना प्राइमरी होता था क्योंकि उस समय हम फोटोशॉप जैसी चीजों पर निर्भर नहीं रहते थे।

रोल्स के अपने फायदे थे और अब डिजिटल के अपने फायदे हैं। उस टाइम की फोटोज के जो निगेटिव थे, वो समय के साथ खराब हो गए हैं और उनको री-स्टोर करना नामुमकिन है। वहीं डिजिटल में इस तरह की दिक्कत से बचा जा सकता है। डिजिटल फाइल्स में क्लिक हुई फोटोज को हम हमेशा के लिए संभाल कर रख सकते हैं। आज की फोटोज में हम कलर करेक्शन समेत बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। 2004 से लेकर आज तक मैंने जितने भी शूट्स किए हैं, उनकी फोटोज संभाल कर रखी है।

अब बात पोर्टफोलियो शूट की

मॉडलिंग के एक पोर्टफोलियो शूट का खर्च एक लाख रुपए तक

मॉडलिंग और फिल्मों के लिए होने वाले फोटोशूट को पोर्टफोलियो मेकिंग कहा जाता है। जब भी कोई स्ट्रगलर फिल्मों में किस्मत आजमाने मुंबई आता है तो उसके लिए पोर्टफोलियो बनवाना लगभग जरूरी सा ही होता है। अलग-अलग कास्टिंग डायरेक्टर्स को यही पोर्टफोलियो दिखाकर रोल मांगा जाता है। पहले इस तरह के पोर्टफोलियो आसानी से कम खर्च में बन जाती थीं, लेकिन अब एक मिनट के पोर्टफोलियो शूट का खर्च एक लाख रुपए तक हो जाता है।

आमिर खान की एक शूट पर दो बार फ्लैश ट्यूब बर्स्ट हो गया था

26 साल के करियर में ऐसा 5-6 बार हुआ होगा जहां टेक्निकल इश्यू की वजह से एक्टर्स को इंतजार करना पड़ा। मुझे याद है, आमिर खान की एक शूट पर दो बार फ्लैश ट्यूब बर्स्ट हो गया था। वो कहने लगे - मेरे ही शूट पर ऐसा क्यों होता है? इस पर मैंने कहा था- शायद आप बहुत हॉट हो इसलिए ट्यूब भी बर्स्ट हो जाता है।

हालांकि ऐसा बहुत कम बार हुआ है। टेक्निकल चीजें हैं, तो खराब होने की संभावना होती है। एक्टर्स भी हमारे काम पर भरोसा करते हैं, जिस वजह से वो बिना गुस्साए इंतजार कर लेते हैं।

जर्मन कंपनी ब्रिजे के लाइट्स बहुत महंगे हैं, जिनका मैं इस्तेमाल शूट के लिए करता हूं। जर्मन कंपनी लाइका के दो कैमरे हैं, वो भी बहुत महंगे हैं।

सेलेब्स के आउटडोर शूट का ट्रेंड शुरू किया

'स्टारडस्ट', 'फिल्मफेयर' और 'सिनेब्लिट्ज' जैसी बड़ी-बड़ी मैगजीन्स में मेरा काम देखकर, सेलेब्स के बीच मेरी क्रेडिबिलिटी बढ़ गई थी। फिल्म 'आतिश' में मेरे काम को देखकर फिरोज.ए.नाडियाडवाला ने मुझे 3 फिल्म के लिए साइन किया था।

90 के दशक में ज्यादातर फोटोशूट स्टूडियो में होते थे। मैं एक्टर्स को शूट के लिए आउटडोर लेकर जाने लगा। मेरे काम के इस तरीके से सेलेब्स भी बहुत इंप्रेस हुए। उन्हें ये चीज बहुत अलग लगी। मैं ओवर ग्लैमरस से थोड़े बेसिक लुक पर शूट करने लगा। मैं जब कभी इंडोर भी शूट करता हूं, तो नेचुरल लाइट्स में ही शूट करता था। मेरे काम का ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आया, जिससे मुझे ज्यादा काम मिलने लगा।

तस्वीर में पत्नी मनीषा रत्नानी के साथ डब्बू रत्नानी। मनीषा भी डब्बू के साथ इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। वो ऑफ कैमरा सारा काम हैंडल करती हैं।

करियर का पहला असाइनमेंट संजय दत्त का फोटोशूट था

मेरा पहला असाइनमेंट मॉरीशस में था। वहां पर 1994 में रिलीज हुई फिल्म 'आतिश' के लिए 40 दिन का शूटिंग शेड्यूल था। डायरेक्टर संजय गुप्ता की ये डेब्यू फिल्म थी और अतुल अग्निहोत्री भी इसका हिस्सा थे। ये दोनों मेरे दोस्त भी थे। मैंने गुप्ता से कहा कि मुझे इसमें काम करना है। फिर उन्होंने मेरी मुलाकात प्रोड्यूसर विजय सिप्पी से कराई। मैंने प्रोड्यूसर से कहा कि मुझे बस आप लोगों के साथ काम करना है। इसके बदले में मुझे फीस तो बिल्कुल नहीं चाहिए। मैं बस काम सीखना चाहता हूं। उन्होंने मेरा जुनून देखकर मुझे अपने साथ मॉरीशस ले जाने का फैसला किया।

इस ट्रिप के लिए मैं बहुत एक्साइटेड था। फिल्म की स्टारकास्ट की फोटोग्राफी के लिए मैंने तकरीबन 400 रोल्स खरीद लिए थे। शूटिंग के दौरान मैंने पहली बार संजय दत्त का फोटोशूट किया था। जब फिल्म रिलीज हुई, तब मेरे क्लिक किए गए फोटोज को कई मैगजीन्स ने इस्तेमाल किया। वहां से मेरे काम को लोगों का बहुत रिस्पाॅन्स मिला। मैंने उस प्रोजेक्ट के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की थी।

अमिताभ बच्चन शूट के बाद कंप्यूटर पर फोटोज देखने भी नहीं आते

मिस्टर बच्चन, शाहरुख, ऋतिक, अक्षय - ये मुझ पर और मेरे काम पर बहुत भरोसा करते हैं। अमिताभ बच्चन तो खुद की फोटोज क्लिक हो जाने के बाद कंप्यूटर पर देखने भी नहीं आते, वो मुझ पर इतना भरोसा करते हैं।

जब आप रणबीर कपूर और रणवीर सिंह जैसे बड़े-बड़े एक्टर्स के साथ शूट करते हैं तो आपको उनके टाइम का बहुत ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे में मेरी कोशिश होती है कि उनको इंतजार ना करना पड़े। इस वजह से शूट के पहले ही पूरा सेटअप तैयार कर लिया जाता है। इस तरह का हमारा डेडिकेशन देखकर उन्हें भी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि जितना बड़ा स्टार होता है, उतना उनके साथ काम करना आसान होता है क्योंकि वो आपके काम पर भरोसा करते हैं।

अमिताभ बच्चन की किताब To be or not to be के लिए मैं उनके साथ लंदन समते कई देशों में गया था। जब मैंने उन्हें कुछ फोटोज भेजी थीं, तब उन्होंने कॉल करके मेरी तारीफ की थी, जो मेरे लिए बड़ा अचीवमेंट था।

हर दिन न्यू कमर की तरह बेस्ट देने की कोशिश करता हूं

मेरी दिली ख्वाहिश यही है कि कोई भी मेरे कैमरे में कैद होने से ना बच पाए। मैं 26 साल से इस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं। कभी नहीं लगता कि इतना ज्यादा वक्त बीत गया है। आज भी जब काम करता हूं तो एक नए आर्टिस्ट के तौर पर करता हूं। हर दिन बेहतर करने की कोशिश करता हूं। आज भी जो भी शूट करता हूं उसमें अपना 100% देने की कोशिश करता हूं। चाहे वो वह एक्टर्स हों जिनका शूट हमेशा से करता आया हूं या कोई नया एक्टर हो, मेरी कोशिश हर बार कुछ नया करने की होती है। बैकग्राउंड से लेकर कॉन्सेप्ट तक, हर बार एनर्जी वैसे ही बरकरार रहती है।

फोटोग्राफी में फ्यूचर बनाने वाली बात मजाक लगती थी

9वीं क्लास से ही मुझे फोटोग्राफी का शौक था। उस वक्त घर पर पापा का एक कैमरा मिला था जिससे मैं प्रैक्टिस किया करता था। सनसेट, सनराइज, वाइन ग्लास जैसे प्रोडक्ट के साथ शूट करता था। 11वीं क्लास के दौरान, मुझे एक मौका मिला जहां कॉलेज के लिए एक ऑडियो-विजुअल प्रोडक्ट बनाना था। उसमें हमने कुछ स्लाइड्स शूट किए थे जो इंटर कॉलेज फेस्टिवल में प्ले किए गए। मेरे काम की काफी तारीफ हुई और मेरे कुछ दोस्तों और टीचर्स ने मुझे प्रोत्साहित किया। तब उन्होंने कहा था कि मुझे फोटोग्राफी में ही अपना करियर बनाना चाहिए। उस वक्त मुझे उनकी ये बात मजाक लगती थी ।

अपने भाई के दोस्त से फोटोग्राफी सीखी

मुझे फोटोग्राफी, इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट को लेकर पैशन जरूर था और इसलिए अगले साल मैंने एक एसएलआर कैमरा लिया और मेरे भाई के दोस्त सुमीत चोपड़ा, जोकि उस वक्त उभरते फोटोग्राफर थे, उनसे मदद ली। मैंने उनसे वो किताबें लीं जिन्होंने मुझे यह फील्ड चुनने के लिए मोटिवेट किया। 12वीं के एग्जाम होने ही वाले थे और मैंने उसी वक्त उनसे उन्हें असिस्ट करने की बात रखी। उन्होंने मुझे पूरी इंडस्ट्री के बारे में बताया। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इस इंडस्ट्री को करीबन 3 साल दे दूं। 12वीं का एग्जाम खत्म करते ही मैंने उन्हें जॉइन कर लिया और 3 नहीं बल्कि 4 साल फोटोग्राफी सीखने में लगाए।

पहली बार एक पोर्टफोलियो शूट के लिए 500 रुपए मिले थे

शुरुआत में मैंने बहुत सारे फ्री शूट किए क्योंकि मुझे बहुत कुछ सीखना था। मैं शूट के लिए कैमरे का जो रोल्स खरीदता था बस उसी का चार्ज पर मांगता था। बाकी कोई फीस चार्ज नहीं करता था। मुझे पहली फीस एक पोर्टफोलियो शूट के लिए मिली थी जो कि 500 रुपए थी।