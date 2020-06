दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 08:10 PM IST

अक्षय कुमार स्टारर फिल्म लक्ष्मी बॉम्ब के निर्देशक राघव लॉरेंस ने गुरुवार को अच्छी खबर दी है। लॉरेंस ने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण का शिकार हुए उनके अनाथालय के बच्चे अब पूरी तरह ठीक हैं। राघव ने ट्विटर पर यह जानकारी दी और बच्चों के साथ एक फोटो भी पोस्ट की है।



तमिलनाडु स्थित उनके अनाथालय के 18 बच्चों और स्टाफ वर्कर में कोरोना संक्रमण पाया गया था। राघव ने इस बात की जानकारी भी ट्विटर पर ही शेयर की थी। उन्होंने बताया था कि उनके अनाथालय में बच्चों और वर्कर्स को कई दिनों से बुखार है। इनका टेस्ट करवाने पर पता चला कि 18 बच्चे और 3 वर्कर कोरोना पॉजिटिव हैं। इनमें दो दिमागी रूप से अक्षम बच्चे भी शामिल थे।



बच्चों के लिए प्रार्थना की अपील की थी

राघव ने यह भी कहा था कि इस खबर से वे बेहद परेशान हैं। लेकिन, इस बात की राहत है कि इलाज मुहैया करवाए जाने के बाद बच्चों और वर्करों में तेजी से इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि जल्द ही ये बच्चे ठीक हो जाएंगे। उन्होंने सभी से बच्चों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना करने की भी अपील की थी। अब उन्होंने ट्वीट पर यह जानकारी दी है कि उनके अनाथालय के सभी बच्चे कोरोना संक्रमण से पूरी तरह उबर चुके हैं।

My kids are safely recovered from Coronavirus @SPVelumanicbe pic.twitter.com/nXC07q46RI

मई के आखिरी हफ्ते में सामने आई थी खबर

राघव लॉरेंस ने ही खुद इस बात की जानकारी एक ट्वीट के जरिए शेयर की थी। राघव ने लिखा था- आप सब जानते हैं कि मैं अनाथ बच्चों के लिए एक ट्रस्ट चलाता हूं। एक हफ्ते पहले कुछ बच्चों में शुरूआत में बुखार के लक्षण देखे गए थे और जब 18 बच्चों सहित 3 स्टाफ मेंबर्स की जांच की गई तो सभी की रिपोर्ट पॉजिटिव निकली है। जिनमें से 2 स्टाफ मेंबर्स विकलांग हैं। उन्‍होंने आगे लिखा- यह सुनकर मैं बहुत परेशान हो गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि दवा देने के बाद बच्‍चों की सेहत में सुधार देखा जा रहा है और वे अब ठीक हैं। उनका बुखार उतर गया है और उनका बॉडी टैम्प्रेचर भी सामान्य हो गया है। डॉक्टर्स द्वारा ये भी जानकारी मिली है कि एक बार रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा।

I Hope the service I do will save my kids.

My thanks to Thiru.S.P Velumani, honourable minister of local administration @SPVelumanicbe pic.twitter.com/fRXU7uw5kb