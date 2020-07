View this post on Instagram

काँचली बतौर lead Actress मेरी पहली हिंदी फिचर फिल्म है जो 7 february 2020 को all over India में realease हुई.. बड़ी films और Star actors के बीच में मैं एक नया चेहरा हूँ और ऐसे में यह बिल्कुल भी आसान नहीं है की एक छोटी सी फिल्म को अच्छा OTT Platform मिल सके क्योंकि यह फिल्म किसी बड़े नामी production house की नहीं बल्की एक independent film maker के द्वारा बनाई गई है ऐसी फ़िल्मों को दर्शकों तक पहुँचाने के लिए बहुत जद्दोजहद व कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है व हम Release के बाद से ही इन प्रायसों में जुटे हैं की Dedipya Joshii जैसे बेहतरीन निर्माता निर्देशक व Sanjay Mishra और lalit Primoo जैसे talented Actors से सज़ा एक Sensible Cinema आप तक पहूँचा सकें ....मैं आशा करती हूँ की काँचली जो पूरी तरह से एक महिला प्रधान film hai आपकी प्रार्थना व शुभकामनाओं के ज़रिए जल्द दुनिया के सामने आ सके व आप अपनी Real life Actress को Reel life Actress स्वरूप देख सकें 🤗🙏🏻💝👩🏻‍⚕️🇮🇳 @dedipya_official @shobha_official @imsanjaimishra @parimoo.lalit @kaanchlithefilm

A post shared by Shikha Malhotra (@shikhamalhotra_official) on Jun 28, 2020 at 10:41am PDT