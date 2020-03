दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 03:51 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते देश में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में महानायक अमिताभ बच्चन भी घर में वक्त बिता रहे हैं। हालांकि, सोशल मीडिया के जरिए वे अपने फैन्स से जुड़े हुए हैं। गुरुवार को उन्होंने ट्विटर पर अपने घर को लेकर इमोशनल कविता लिखी और बताया कि यह आज उन्हें बचपन की याद दिला रहा है।

अमिताभ ने लिखा है, "थक कर आता था तो सुलाता था घर, आज भी हर मुसीबत से बचाता है घर। बाहर खतरा मंडरा रहा है बचना है हमें, एक जुट कैसे हों ये हमें सिखाता है घर। बचपन गुजरा जो जैसे बहुत पुरानी बात, आज याद बचपन की दिलवाता है घर।" बाहर मंडरा रहे खतरे से अमिताभ का आशय कोरोनावायरस से है, जिसके साथ छिड़ी जंग घर में रहकर ही जीती जा सकती है।

टिकटॉक पर अमिताभ का संदेश भी वायरल

अमिताभ ने एक अन्य ट्वीट में यह मैसेज दिया है कि टिकटॉक ने यूनिसेफ को 48 घंटे के लिए अपना टॉप स्पेस दिया है, वह भी बिना किसी शुल्क के। बिग बी के मुताबिक, जब भी कोई टिकटॉक खोलेगा, उसे पहला वीडियो उन्हीं के कोरोनावायरस से जुड़े सदेश का दिखाई देगा, जो उन्होंने यूनिसेफ के लिए बनाया है। अमिताभ ने अपने ट्वीट में यह भी बताया है कि उनके इस वीडियो को सिर्फ आधे घंटे में 5 मिलियन लोगों ने देखा और गुरुवार सुबह 11.23 मिनट तक इस पर 45 मिलियन व्यू आ चुके थे।

T 3482 - AN APPEAL :

TikTok have given UNICEF TopView space free for 48 hours. whenever someone opens TikTok it’s the first video they will see.

Five million views in the first 30 minutes and currently at 45 million views.https://t.co/BNJ3FRZIhV