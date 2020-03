दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 01:46 PM IST

बॉलीवुड डेस्क (अमित कर्ण). कोरोनावायरस के चलते देश में 21 देश का लॉकडाउन घोषित है। ऐसे में अभिनेता अर्जुन रामपाल गर्लफ्रेंड गेब्रिएला डेमेट्रिड्स और 7 महीने के बेटे के साथ मुंबई से करीब 80 किलोमीटर दूर करजत में फंसे हुए हैं। वे वहां 2 फरवरी से अपनी फिल्म 'भीमा कोरेगांव' की शूटिंग कर रहे थे। उनकी गर्लफ्रेंड और बेटा भी उनके साथ वहां गए थे। मंगलवार रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान किया, जो रात 12 बजे से ही लागू हो गया। अर्जुन और उनके परिवार के पास करजत से मुंबई पहुंचने के लिए चार घंटे का समय था। लेकिन वे वहां से नहीं निकल पाए।

9 दिन के शूट के चक्कर में फंस गए अर्जुन

अर्जुन के दोस्त राहुल मित्रा ने दैनिक भास्कर से बातचीत में उनके करजत में फंसे होने की पुष्टि की। राहुल के मुताबिक, उनकी अर्जुन से हर दिन दो बार वीडियो कॉल पर बात हो रही है। उन्होंने बताया कि अर्जुन की 9 दिन की शूटिंग बची थी और वे इसे पूरी करके ही मुंबई लौटना चाहते थे।

A post shared by Arjun (@rampal72) on Feb 8, 2020 at 7:13pm PST

बकौल राहुल, "इंडस्ट्री में 31 मार्च तक कम्प्लीट लॉकडाउन की घोषणा के बाद अर्जुन ने मुझे फोन किया था, क्योंकि हम गहरे दोस्त हैं। मैंने उसे वहां से लौटने की सलाह दी। लेकिन उसने 9 दिन की बची हुई शूटिंग पूरी कर लौटने की इच्छा जाहिर की, जो 31 मार्च के बाद के लिए प्रस्तावित थी।इसी बीच 24 मार्च को पीएम मोदी ने देश में 21 दिन का कम्प्लीट लॉकडाउन घोषित कर दिया। उनका यह अनाउंसमेंट रात 8 बजे हुआ। ऐसे में अर्जुन के पास करजत से मुंबई पहुंचने के लिए महज चार घंटे का समय ही था। लेकिन इस अवधि में लौट पाना संभव नहीं था। क्योंकि उसे करजत वाला घर भी मैनेज करना था।"

View this post on Instagram

Everyone tells me to smile more. When theres reason to, I do ❤️

A post shared by Gabriella Demetriades (@gabriellademetriades) on Mar 10, 2020 at 9:03am PDT