दैनिक भास्कर Apr 08, 2020, 01:25 AM IST

रैपर बादशाह ने एक बार फिर अपने नाम को सार्थक कर दिखाया है। बोरो लोकर बिटी लो लिखने वाले राइटर और लोक कलाकार रतन कहार के खाते में 5 लाख रुपए डिपॉजिट किए हैं। इसके पहले शुक्रवार को बीरभूम के रहने वाले फोक सिंगर रतन कहार ने वीडियो कॉल के जरिए बादशाह से संपर्क किया था। इसके बाद बादशाह की टीम ने रतन का बैंक डीटेल्स व अन्य जरूरी जानकारी लेकर उनके खाते में 6 अप्रैल को पैसे डिपॉजिट कर दिए।

This is the original bengali folk song ‘Boroloker Biti Lo' from which the lines of ‘Genda Phool' (by Badshah) are taken. #gendaphool #badshah #ratankahar #bengalifolk #kolkatabloggers #kolkata

