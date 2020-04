दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 06:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. सुष्मिता सेन देश में चल रहे लॉकडाउन के कारण घर में ही वक्त बिता रही हैं। हालांकि, इस अवधि का इस्तेमाल वे अपनी फिटनेस पर कर रही हैं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्वॉयफ्रेंड रोहमन शॉल के साथ कुछ फोटो शेयर की हैं, जिनमें दोनों योग करते नजर आ रहे हैं। सुष्मिता इन फोटो के साथ एक नोट भी लिखा है, जिसमें वे कह रही हैं कि इंसान को हर बाधा के खिलाफ मानसिक और शारीरिक रूप से मजबूत रहना चाहिए।

Tough times don’t last...Tough people do!! #truethat ❤️ Staying committed to life is powerful...for life ALWAYS finds a way!!! 🤗👍We will all need to be of service at some point, it’s wise to stay mentally strong & physically healthy against all odds, to be of help when life beckons!!❤️ sending love & healing energies to the world!!! #staysafe #proactive #breathe #discipline #highspirits #collectiveconsciousness 🙏❤️🤗 #duggadugga @rohmanshawl 🌈 I love you guys!!

