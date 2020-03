दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 02:06 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस संकट के बीच अनुपम खेर की मां दुलारी खेर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर चिंतिंत हैं । 65 साल के अनुपम ने सोशल मीडिया पर मां का वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, "आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी, देशभर की माताओं की तरह मेरी मां भी आपके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित है। कह रही है कि आप 130 करोड़ देशवासियों के लिए परेशान हैं। लेकिन आपका ख्याल कौन रख रहा है। ये बोलते-बोलते मां रुआंसी भी हुई। प्लीज अपना ध्यान रखें। हम सब भी हाथ जोड़ रहे हैं।"

वीडियो में दुलारी ने यह कहा

वीडियो में दुलारी कह रही हैं, "इतना ये मोदी साब हमारे लिए बोलते हैं तो हमें भी उसके लिए बोलना चाहिए कि तू भी अपना परहेज कर ले। हम तेरे लिए दुआ करते हैं। मैं कहती हूं कि बहुत दुआ है इसके लिए कि इतना परेशान है हमारे लिए। मैं भी इसके लिए बहुत परेशान हूं कि ये ठीकठाक रहे। हमारा ऐसा मंत्री कभी नहीं मिलेगा। कहीं नहीं मिलेगा। सच्ची भगवान इसको ठीकठाक रखे। और हाथ जोड़के बोलता है...हाथ कौन जोड़ता है दुनिया में। सच में पता नहीं कैसे लोग दुनिया में हैं, समझ ही नहीं आती लोगों की।"

सेल्फ क्वारैंटाइन में हैं अनुपम

अनुपम चार महीनों बाद 20 मार्च को अमेरिका से लौटे हैं। इसके बाद से वे सेल्फ क्वारैंटाइन में हैं। इस अवधि का इस्तेमाल वे कराओके जैसी अलग-अलग एक्टिविटीज में कर रहे हैं और उसे फैन्स के साथ भी साझा कर रहे हैं। साथ ही जो लोग मिलने आ रहे हैं, उनसे बालकनी से ही बात कर रहे हैं। पिछले दिनों उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे बालकनी में खड़े होकर सड़क पर खड़े अनिल कपूर से बात कर रहे थे और इसका वीडियो भी बना रहे थे।

