दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 06:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के संक्रमण के चलते देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन किया गया है। इसके चलते विभिन्न क्षेत्रों के डेली वर्कर्स मुश्किल में आ गए हैं। बाॅलीवुड इंडस्ट्री भी इससे अछूती नहीं है। हालांकि, इन वर्कर्स की मुश्किल को कम करने के लिए इंडस्ट्री के सितारे लगातार मदद कर रहे हैं। इंडस्ट्री के सबसे पुराने और मशहूर स्टूडियो यशराज फिल्म्स ने डेलीवेज वर्कर्स के लिए 1.5 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है।

यशराज स्टूडियो सिटिंग डिपार्टमेंट, कारपेंटर्स, लाइटिंग, जूनियर आर्टिस्ट, स्पॉट से जुड़े वर्कर्स के लिए डेढ़ करोड़ की रकम देगा, ताकि उन्हें कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए यशराज बैनर हजारों डेली वेज वर्कर्स और उनके परिवारों तक जा रहा है, ताकि उनकी जरूरतें पूरी हों और उन्हें आर्थिक मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। डेली वर्कर्स की मदद के लिए पैसे सीधे उनके खातों में ट्रांसफर किए जा रहे हैं।

