दैनिक भास्कर Apr 04, 2020, 12:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने पीएम केयर्स फंड में अपना योगदान देने के संकल्प लिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर इस बात का ऐलान किया। साथ अपने फैन्स से भी कोरोनावायरस महामारी के संकट की इस घड़ी में बढ़-चढ़कर योगदान देने की अपील की है।

View this post on Instagram

🙏🏽

A post shared by Deepika Padukone (@deepikapadukone) on Apr 3, 2020 at 10:33pm PDT