दैनिक भास्कर Mar 30, 2020, 03:13 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. 'सोनू के टीटू की स्वीटी' और 'लुका छुपी' जैसी फिल्मों के अभिनेता कार्तिक आर्यन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीएम केयर्स फंड में एक करोड़ रुपए का योगदान दिया है। आर्यन ने सोशल मीडिया पर इस बात की जानकारी दी है। उन्होंने एक पोस्ट साझा करते हुए कैप्शन में लिखा है, "हमें पहले से कहीं ज्यादा एक-दूसरे की जरूरत है। आइए अपना समर्थन दिखाएं।"

It is the absolute need of the hour to rise together as a Nation.

Whatever I am, whatever money I’ve earned, is only because of the people of India; and for us I am contributing Rs. 1 crore to the PM-CARES Fund.

I URGE all my fellow Indians also to help as much as possible 🙏🏻 https://t.co/AzTT3lWHtr