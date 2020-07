दैनिक भास्कर Jul 13, 2020, 02:14 PM IST

बच्चन परिवार के चार सदस्यों के कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद राहत की खबर आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, फैमिली में काम करने वाले 26 सदस्यों का स्वैब टेस्ट नेगेटिव आया है। रविवार को बिग बी के बंगले जलसा को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद परिवार के बाकी सदस्यों और स्टाफ को क्वारैंटाइन किया गया था और सभी का टेस्ट भी किया गया था।

अभिषेक के को-एक्टर अमित साध का टेस्ट नेगेटिव

वेब सीरीज 'ब्रीद : इंटू द शैडोज' में अभिषेक बच्चन के साथ नजर आ रहे अमित साध ने कोविड टेस्ट करा लिया है और उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। अभिनेता ने सोमवार को ट्विटर पर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "चिंता और दुआओं के लिए शुक्रिया। यह इकलौता वक्त है, जब मैं खुश होकर बता रहा हूं कि मैं नेगेटिव हूं। जो लोग इससे (कोरोना) जूझ रहे हैं, उनके लिए मेरी प्रार्थना जारी है। लव यू। एकता में ही शक्ति है।"

Thank you for your prayers and concerns. This is the only time I say happily I am negative. To all people battling this, my prayers and thoughts continue. Love you. Togetherness is the only strength ! 🙏🏻