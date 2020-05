दैनिक भास्कर May 31, 2020, 03:21 PM IST

मुंबई. रणबीर कपूर और दीपिका पादुकोण स्टारर फिल्म 'ये जवानी है दीवानी' को रिलीज हुए रविवार को 7 साल पूरे हो गए। इस मौके पर फिल्म की लीड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण ने इस फिल्म को याद करते हुए अपने पहले लुक टेस्ट के फोटो और फिल्म में बोला अपना एक डायलॉग सोशल मीडिया पर शेयर किया। उनके अलावा फिल्म के प्रोड्यूसर करण जौहर ने भी इस फिल्म से जुड़ी पोस्ट शेयर करते हुए इसे सभी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक बताया।

दीपिका ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'हमारा सबसे पहले लुक टेस्ट... यादें मिठाई के डिब्बे की तरह होती हैं... एक बार खुला, तो सिर्फ एक टुकड़ा नहीं खा पाओगे- नैना तलवार। ये जवानीहैदीवानीके7साल अयान मुखर्जी #रणबीर कपूर #बनी।'

करण ने फिल्म को प्रासंगिक बताया

करण जौहर ने फिल्म का प्रोमो शेयर करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, 'इस बात को 7 साल पूरे हो चुके हैं, जब दोस्तों की ये गैंग हमारे जीवन में आई थी और इसने हमें दोस्ती और प्यार के बारे में सिखाया था। एक ऐसी फिल्म जो आज भी सभी पीढ़ियों के लिए प्रासंगिक है।YJHDके7साल'

It's been 7whole years since this gang of friends came into our lives & taught us all about friendship and love. A movie still so relevant for all generations!!♥️ #7YearsOfYJHD@apoorvamehta18 #RanbirKapoor @deepikapadukone #AdityaRoyKapur @kalkikanmani #AyanMukerji @DharmaMovies pic.twitter.com/gisF6ANoxg