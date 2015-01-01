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दिवाली सेलिब्रेशन:सिद्धांत चतुर्वेदी की पार्टी में डेढ़ लाख का क्रॉस बॉडी लैदर बैग लेकर पहुंचीं दीपिका पादुकोण, ऑल व्हाइट लुक में दिए स्माइलिंग पोज

एक घंटा पहले
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दीपिका पादुकोण पैपराजी से नाराज थीं। पिछले दिनों अपनी गाड़ी का पीछा करने वाले मीडिया पर्सन्स के खिलाफ एफआईआर करने की धमकी भी दी थी। लेकिन दिवाली के आते ही उनका यह गुस्सा कम होता नजर आया। दीपिका शुक्रवार को सिद्धांत चतुर्वेदी के घर स्पेशल दिवाली पार्टी में पहुंचीं। जहां उन्होंने पैपराजी को दिवाली विश की और स्माइलिंग पोज भी दिए।

डेढ़ लाख का बैग, 48 हजार के जूते
दीपिका ने अपने ऑल व्हाइट लुक को कम्पलीट करने काफस्किन लैदर क्रॉस बॉडी बैग कैरी किया था। जिसकी कीमत करीब डेढ़ लाख रुपए थी। वहीं उनके फुटवियर करीब 48 हजार रुपए के थे। व्हाइट ड्रेस में दीपिका हमेशा की तरह स्टनिंग लग रहीं थीं। इस पार्टी में सिद्धांत चतुर्वेदी ने अपने बाकी दो कोस्टार अनन्या पांडे और ईशान खट्‌टर को भी इनवाइट किया था।

ये हैं इन स्टार्स की अपकमिंग फिल्में
सिद्धांत की दिवाली पार्टी में शामिल हुए स्टार्स के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो दीपिका शकुन बत्रा की अनाम फिल्म और 83 में नजर आएंगी। सिद्धांत खुद बंटी और बबली 2, फोन भूत और एक अनाम फिल्म में काम कर रहे हैं। वहीं ईशान फोन भूत के अलावा पिप्पा में नजर आएंगे। अनन्या, दीपिका के साथ ही शकुन बत्रा की फिल्म में हैं।

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