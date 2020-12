बढ़ती उम्र को लेकर चिंतित धर्मेंद्र:84 साल के धर्मेंद्र बोले- मेरी सबसे बड़ी चिंता यह है कि मेरे फैन मुझे प्यार करना बंद कर सकते हैं

Mere apnon! jab tak malik ka mehr-o-karam 🙏 bana rahega tab tak hum sath sath chalte rahenge.... All three generations of Deol’s are coming back with.#Apne2, in cinemas on Diwali 2021🙏

⁦@iamsunnydeol⁩ ⁦@thedeol⁩ #KaranDeol ⁦@Anilsharma_dir⁩ ⁦ pic.twitter.com/VeELQ2O8X7