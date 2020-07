दैनिक भास्कर Jul 09, 2020, 12:08 PM IST

वेटरन कॉमेडियन जगदीप के निधन के बाद बॉलीवुड में शोक की लहर है और ज्यादातर स्टार्स सोशल मीडिया के जरिए उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। रितेश देशमुख और शिल्पा शेट्टी ने भी भावुक मैसेज लिखते हुए उनके निधन पर दुख जताया और उनके परिवार के लिए संवेदनाएं व्यक्त कीं।

रितेश देशमुख ने लिखा, 'हमारे जीवन को हंसी और खुशी से समृद्ध करने के लिए जगदीप साहब आपका धन्यवाद। ये हमें जीवन भर पोषित करता रहेगा। आपकी आत्मा को शांति मिले सर। परिजनों, दोस्तों और उनके लाखों प्रशंसकों (मेरे जैसे) के लिए गहरी संवेदनाएं।'

Dearest @jaavedjaaferi@NavedJafri_BOO@MeezaanJ am extremely sorry for your loss. May god give you strength in this difficult time. Big hug 🤗 — Riteish Deshmukh (@Riteishd) July 9, 2020

एक अन्य ट्वीट में रितेश ने लिखा, 'सबसे प्रिय जावेद जाफरी, नवेद जाफरी और मीजान जाफरी आपको हुए नुकसान के लिए मैं बेहद दुखी हूं। इस मुश्किल घड़ी में भगवान आपको शक्ति दे। बड़ा सा हग।'

शिल्पा शेट्टी ने खुद को भाग्यशाली बताया

'जगदीप जी के निधन की खबर से अत्यंत दुखी हूं। ये मेरा सौभाग्य था कि 'रिश्ते' में उनके साथ स्क्रीन शेयर करने का मौका मिला था। क्या अद्भुत कॉमिक टाइमिंग, उनकी सहज शैली और इससे भी अधिक एक बेहतरीन इंसान थे। मीनाज जाफरी, जावेद जाफरी, नवेद जाफरी और पूरे परिवार के लिए हार्दिक संवेदना। इस कठिन समय से निपटने के लिए प्यार, प्रार्थना और शक्ति भेज रही हूं। #RIPजगदीप जी।'

Extremely saddened by the news of Jagdeep ji’s demise.😔💔

I had the good fortune to share screen space with him in Rishtey, such wonderful comic timing, in his inimitable style and an even more wonderful human being ❤️ pic.twitter.com/1If675uKkZ — SHILPA SHETTY KUNDRA (@TheShilpaShetty) July 9, 2020

धर्मेंद ने लिखा- सद्मे के बाद सद्मा

वेटरन एक्टर धर्मेंद देओल ने जगदीप को श्रद्धांजलि देते हुए लिखा, 'तुम भी चले गए... सद्मे के बाद सद्मा... जन्नत नसीब हो तुम्हें...' हालांकि उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया था वो बाद में डिलीट हो गया।

https://t.co/QZGSYBcXo4 ....tum bhi chale gaye ....sadme ke baad sadma..... Jannat naseeb ho .....tumhein 🙏 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) July 9, 2020

आशुतोष गोवारिकर ने उनका डॉयलॉग लिखकर श्रद्धांजलि दी

नामी डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने लिखा, "पैसे? ऐसे कैसे पैसे मांग रहे हो।” शोले के #जगदीप जी की यह लाइन, उनकी बहुत सी लाइनों में से एक है, जिसका उपयोग मैं आज भी करता हूं, उनकी अनुपम शैली में! वे कॉमिक टाइमिंग और आवाज में उतार-चढ़ाव के राजा थे! RIP सर! जावेद-नवेद और परिवार के प्रति गहरी संवेदना!'

“Paise? Aise kaise paise maang rahe ho!” #Jagdeep ji’s THIS line from Sholay, is one of his many, that I use even today, in his inimitable style!



King of COMIC TIMING & VOICE MODULATION!



RIP Sir! 🙇‍♂️



Deepest condolences to Javed-Naved & fam! @jaavedjaaferi@NavedJafri_BOOpic.twitter.com/Iq7Fv4HlPo — Ashutosh Gowariker (@AshGowariker) July 9, 2020

आयुष्मान खुराना ने भी श्रद्धांजलि

💔 RIP #Jagdeep sir!

Your contribution to the industry will always be remembered. Thank you for the laughs. Thank you for the memories. pic.twitter.com/yzLdD7qWfy — Ayushmann Khurrana (@ayushmannk) July 8, 2020

भूमि पेडणेकर ने भी किया ट्वीट

RIP sir ❤️ You’ve left behind such beautiful and memorable characters...Thank you for all the entertainment 🙏 #JagdeepJaffreypic.twitter.com/PZmMIYGzGh — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 9, 2020

कार्तिक आर्यन ने भी दुख जताया

बुधवार रात मुंबई में हुआ निधन

वेटरन कॉमेडियन जगदीप का निधन बुधवार रात मुंबई के बांद्रा स्थित घर में रात करीब 8.30 बजे हुआ था, वे 81 वर्ष के थे। जगदीप का असली नाम सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी था। वे एक्टर जावेद और नावेद जाफरी के पिता थे। वे ढलती उम्र के कारण हुई बीमारियों से लंबे समय से परेशान चल रहे थे।