दैनिक भास्कर Apr 22, 2020, 11:50 AM IST

मुंबई. वेटरन एक्टर धर्मेंद्र लॉकडाउन का समय मुंबई के पास स्थित अपने फार्महाउस पर बिता रहे हैं। 84 साल के धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी लॉकडाउन लाइफ से जुड़े अपडेट्स फैन्स के साथ शेयर भी कर रहे हैं। हाल ही में धर्मेंद्र ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने अपने फार्महाउस पर उगी सब्जियां दिखाई हैं।

बोले-'सोचता हूं यहीं स्टॉल खोल लूं': वीडियो में धर्मेंद्र अपने फॉर्म पर उगे टमाटर, बैंगन और गोभी दिखा रहे हैं। वीडियो की शुरुआत में कुछ वर्कर्स थाली में गोभी, बैगन और टमाटर लेकर आते हुए दिखते हैं। यह देखकर कोरोनावायरस के प्रति सजगता दिखाते हुए धर्मेंद्र सबसे पूछते हैं कि आप सबने अच्छे से हाथ धोए हैं न। फिर वह आगे कहते हैं, 'टमाटर, बैंगन को देखिए, भरपूर सब्जियां सब कुछ तो होता है, कभी-कभी सोचता हूं यहां स्टॉल खोल लूं, मजाक कर रहा हूं। खुश रहो बच्चों, अच्छा लगता है, आजकल घूमने को तो मिलता नहीं, लेकिन इस काम मैं लगा रहता हूं।' वीडियो को शेयर करते हुए धर्मेंद्र ने कैप्शन में लिखा, 'फिल्म शूटिंग से ज्यादा मजा आ रहा है धरती पुत्र, धर्मेंद्र को यहां। आपके प्यार के लिए धन्यवाद।'

Film shootings se zayada nasha 🥂 aa raha hai, Dhrti puttra 👩‍🌾 Dharam ko yahan 🙏🙏🙏🙏🙏love you all for your loving 🥰 response 🥦🥦🥦🥦🍋🍋🍋. Take care👋 pic.twitter.com/KZ6X0L9YDK