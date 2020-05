दैनिक भास्कर May 30, 2020, 05:32 PM IST

मुंबई.

वेटरन एक्टर धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और कई सारी तस्वीरें और वीडियो शेयर करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने ट्विटर पर राज कपूर से जुड़ी एक याद शेयर की है।

84 साल के धर्मेंद्र ने 1970 में आई राज कपूर की फिल्म मेरा नाम जोकर के एक सीन का वीडियो शेयर करते हुए लिखा , राज साहब के साथ काम करना एक सपने जैसा था। सीन में राज कपूर अपनी मां की मौत का गम मना रहे होते हैं तभी सर्कस के मालिक धर्मेंद्र उन्हें जोकर का काम याद दिलाते हुए ऑडियंस का मनोरंजन करने की बात कहते हैं।

धर्मेंद्र कहते हैं, आज दुनिया को बता दो जोकर का दिल कितना बड़ा है। यह सीन फिल्म के क्लाइमेक्स सीन में से एक था जब राजू (राज कपूर के किरदार का नाम) की मां उसे ट्रेपीज परफॉर्म करते देख हार्ट अटैक से मर जाती है।

It was a dream , to work with Raj sahab 🙏pic.twitter.com/zIzGwwUhES