दैनिक भास्कर Apr 26, 2020, 08:13 PM IST

मुंबई. लॉकडाउन के दौरान वेटरन एक्टर धर्मेंद्र मुंबई के करीब स्थित अपने फार्महाउस में रह रहे हैं। 84 साल के हो चुके धर्मेंद्र सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और अपनी रुटीन लाइफ से जुड़े अपडेट्स नियमित रूप से सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। रविवार को उन्होंने एक नया वीडियो इंस्टाग्राम और ट्विटर पर शेयर किया, जिसमें वे एकबार फिर अपने फार्महाउस पर उगी सब्जियां दिखाते नजर आए।

वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, 'जुनून के साथ छोटे पैमाने, आशीर्वाद के साथ बड़े पैमाने पर ले जाते हैं। अपना ध्यान रखें। आप सबको प्यार। #लॉकडाउनलाइफ #लॉकडाउन #लॉकडाउन2020'

वीडियो में बोले- रोज देखता हूं कितनी सब्जी हुई

शेयर किए वीडियो में वे कहते हैं, 'दोस्तों ब्रोकली (हरी फूलगोभी) भी होने लगी है, साइज देखो, क्या साइज है। बैंगन, टमाटर, गिल्खी, टमाटर सबको तराजू पर तौलता हूं। कि आज कितनी सब्जी हुई है। खुशी होती है, जितनी ज्यादा बढ़ा सकूं, अभी कोरोना ने बंद कर दिया है यहां। तो इसमें ही लगा रहता हूं। खुश रहो, टेक केयर।'

Small scale with passion , takes you to big scale with blessings 🙏🙏🙏🙏🙏. Take care 👋love ❤️you all. pic.twitter.com/9UC23Vlil9 — Dharmendra Deol (@aapkadharam) April 26, 2020

कुछ दिन पहले भी दिखाई थी सब्जियां

इससे चार दिन पहले भी उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने अपने फॉर्महाउस में उगे टमाटर, पत्तागोभी और बैंगन दिखाते हुए कहा था, कि 'दूध-सब्जियां सबकुछ तो होता है यहां, कभी-कभी सोचता हूं यहां धर्मेंद्र स्टॉल खोल लूं।'

Film shootings se zayada nasha 🥂 aa raha hai, Dhrti puttra 👩‍🌾 Dharam ko yahan 🙏🙏🙏🙏🙏love you all for your loving 🥰 response 🥦🥦🥦🥦🍋🍋🍋. Take care👋 pic.twitter.com/KZ6X0L9YDK — Dharmendra Deol (@aapkadharam) April 22, 2020

फॉर्महाउस में उगे केले और चीकू भी दिखा चुके

इससे पहले 19 अप्रैल को शेयर किए वीडियो में उन्होंने अपने फॉर्महाउस में उगे केले और चीकू फैंस को दिखाए थे। साथ ही एक अन्य वीडियो में वे खेत जोतते भी नजर आए थे। एक वीडियो में उन्होंने कोरोना को इंसान के बुरे कर्मों का नतीजा भी बताया था।

With love ❤️ take care . pic.twitter.com/x4d6jLktWP — Dharmendra Deol (@aapkadharam) April 19, 2020