दैनिक भास्कर May 28, 2020, 05:18 PM IST

मुंबई. दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र ने सोशल मीडिया के जरिए टिड्डियों से सतर्क रहने की अपील की है। 84 वर्षीय अभिनेता ने टिड्डियो के हमले का एक वीडियो साझा किया और अपने बचपन का अनुभव भी बताया है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक छत पर टिड्डियों का एक बड़ा दल जमा है।

Be careful 🙏 we have faced it , when I was the student of 10th class . All the students were called to kill them. Please be careful 🙏 pic.twitter.com/OvNn7NLRZb