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53 साल की हुईं जूही:जूही चावला से शादी करना चाहते थे सलमान खान, एक्ट्रेस के पिता ने ठुकरा दिया था प्रपोजल

33 मिनट पहले
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बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला 53 साल की हो गई हैं। अपने चुलबुले अंदाज से जूही ने फैन्स के अलावा सलमान खान के दिल में भी जगह बना ली थी। जी हां, एक वक्त ऐसा था जब सलमान, जूही चावला से शादी करना चाहते थे, लेकिन जूही के पिता ने सलमान का प्रपोजल ठुकरा दिया था। इस बात का खुलासा सलमान ने खुद एक इंटरव्यू में किया था।

दरअसल, करीब 28 साल पुराना एक वीडियो में सलमान इस बात का खुलासा खुद करते दिखे थे जो कि काफी वायरल भी हुआ था।

जूही के पिता ने ठुकराया था प्रपोजल

वीडियो में सलमान, जूही के बारे में बात करते हुए कह रहे हैं- वो बहुत स्वीट हैं। मैंने उनके पिता से शादी के बारे में बात की थी। फिर वे मुंह बनाकर कहते हैं कि जूही के पिता ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं किया। सलमान ने जूही के पिता के बारे में कहा- पता नहीं उन्हें क्या चाहिए। सलमान ने अपने बचपन को लेकर भी बात की। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा- बचपन में शरारत करने पर उन्हें कभी मार नहीं पड़ी।

जय मेहता से हुई जूही की शादी

अब सलमान 53 साल के हो चुके हैं लेकिन अभी तक उनकी शादी नहीं हुई है। वहीं, जूही की लव स्टोरी भी बेहद दिलचस्प है। जूही ने एक शादीशुदा शख्स से शादी की है। उनके पति का नाम जय मेहता है। हालांकि, जय से जब जूही पहली बार मिलीं तो उनकी पत्नी सुजाता बिड़ला की मौत हो चुकी थी। सुजाता की मौत एक प्लेन क्रैश में हुई थी। इस हादसे के बाद ही जूही और जय के बीच नजदीकियां बढ़ीं और फिर दोनों ने शादी कर ली थी। जूही के पति उनसे उम्र में7 साल बड़े हैं। दोनों के दो बच्चे, बेटी जाह्नवी और बेटा अर्जुन हैं।

जूही के पति जय मेहता मल्टीनेशनल कंपनी मेहता ग्रुप के ओनर हैं। उनकी सीमेंट की दो कंपनियां भी है। शाहरुख खान के साथ वे आईपीएल टीम कोलकाता नाइट राइडर्स के को-ओनर भी हैं।

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