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फैमिली प्लानिंग:मोना सिंह ने शादी से 4 साल पहले फ्रीज करवा लिए थे एग्स, कहा- मेंटली तैयार हो जाऊंगी तब बच्चे का सोचूंगी

9 मिनट पहले
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थ्री इडियट्स, जस्सी जैसी कोई नहीं में काम कर चुकीं एक्ट्रेस मोना सिंह ने अपनी लाइफ से जुड़ा बड़ा फैसला शादी से पहले ही कर लिया था। मोना ने पिछले साल श्याम गोपालन से शादी की है। उस वक्त उनकी उम्र 38 साल थी। मगर मोना ने 34 की उम्र में ही है एग्स फ्रीज करवा लिए थे।

शादी से 4 साल पहले लिया था फैसला
मोना ने ई टाईम्स को दिए एक इंटरव्यू में बताया - मैंने 34 की उम्र में अपने एग फ्रीज करवा लिए थे और अब मैं फ्री हूं। क्योंकि अब मेरी शादी हो चुकी है इसलिए में अपने पार्टनर के साथ दुनिया भर में ट्रेवल करूंगी। मैं अभी तक ऐसा नहीं किया है, हमेशा अपने परिवार और दोस्तों के साथ ही यात्रा की है। अब मैं अपने पति के साथ ट्रेवल करना चाहती हूं क्योंकि यह एक अलग अनुभव होगा। इतना ही नहीं मुझे बच्चों से बहुत प्यार है। अगर आप मुझसे पूछें तो मैं अभी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं हूं। कुछ समय बाद मैं निश्चित रूप से इस बारे में सोचूंगी।

मां के सपोर्ट के साथ लिया था फैसला
मोना ने कहा कि उन्हें इस फैसले पर मां का सपोर्ट मिला था। मोना ने कहा- मेरी मां ने जब इस बारे में सुना था कि मैंने एग्स फ्रीज करने का फैसला लिया है तो वो बेहद खुश हुईं। हम दोनों पुणे में मेरी गायनेकोलॉजिस्ट के पास गए। इस प्रोसेस में 5 महीने लगे और अब जैसा मैंने पहले ही कहा मैं फ्री हूं।

पति के साथ ऐसी है बॉन्डिंग
मोना ने आगे कहा- शादी के बाद कई सारी चीजें पहली बार अनुभव की हैं। शादी से पहले मैं गौरव के साथ ही अपनी सारी चीजें शेयर करती थी। और अब मेरे पति हैं। वह मेरे बेस्ट कंपेनियन हैं और बहुत अच्छे लिसनर भी हैं। मोना ने आगे कहा कि मैं एक पुरानी स्कूल काइंड पर्सन हूं। समझौता करना एक नेगेटिव टर्म है। इसलिए एडजस्टमेंट शब्द ज्यादा बेहतर है। हम दोनों एडजस्टमेंट कर रहे हैं। हमारी अपनी पसंद-नापसंद होती है। हम दोनों मजबूत हैं। एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं।

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