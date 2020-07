दैनिक भास्कर Jul 06, 2020, 02:02 PM IST

दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म 'दिल बेचारा' का ट्रेलर आज (6 जुलाई) को रिलीज होगा। सुशांत की आखिरी फिल्म होने के अलावा भी कई ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से ये फिल्म दर्शकों के लिए बेहद खास हो गई है, और इसी वजह से वे बड़ी बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। ये फिल्म 24 जुलाई को ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी और सभी तरह के दर्शकों (सब्सक्राइबर्स और नॉन-सब्सक्राइबर्स) के लिए उपलब्ध रहेगी।

'दिल बेचारा' कास्टिंग डायरेक्टर से फिल्म निर्देशक बने मुकेश छाबड़ा की पहली फिल्म है। पहले यह फिल्म 'कीजी और मैनी' नाम से बनाई जा रही थी, लेकिन फरवरी 2019 में इसका नाम बदलकर 'दिल बेचारा' कर दिया गया। यह फिल्म साल 2012 में आए जॉन ग्रीन के नॉवेल 'द फॉल्ट इन आवर स्टार्स' पर बेस्ड है, जिस पर 2014 में हॉलीवुड फिल्म भी बन चुकी है।

दो बार बदली फिल्म की रिलीज डेट

मुकेश छाबड़ा निर्देशित यह फिल्म पहले 29 नवंबर 2019 को रिलीज होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ाते हुए 8 मई 2020 कर दी गई। इस बीच कोरोनावायरस के प्रकोप के चलते लॉकडाउन घोषित हुआ और सिनेमाहॉल बंद हो गए। इसलिए यह बड़े पर्दे तक नहीं पहुंच सकी।

सुशांत की मौत के बाद फिल्म हो गई स्पेशल

14 जून को सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी। एक युवा, प्रतिभाशाली और लोकप्रिय अभिनेता के इतनी कम उम्र में चले जाने से लोगों को भी बेहद दुख पहुंचा और सुशांत के लिए उनकी हमदर्दी काफी बढ़ गई। जिसके बाद लोग उनकी इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार बेसब्री से करने लगे।

ओटीटी रिलीज को लेकर विरोध भी हुआ

25 जून को फिल्म के मेकर्स ने जब इसके डिजिटल प्रीमियर की घोषणा की तो सुशांत के परिवार समेत आम लोगों ने भी इस पर आपत्ति जताई और सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा जाहिर किया। सुशांत के परिवार ने कहा था कि, 'हम फिल्म के निर्माताओं के फैसले का विरोध करते हैं। सिनेमा हॉल में रिलीज का अलग महत्व है। पता चलता है कि फिल्म कितने लोगों ने देखी? क्या रिकॉर्ड कायम किया? डिजिटल पर तो ये सब पता भी नहीं चलता है।'

संजना ने की थी विरोध ना करने की अपील

डिजिटल प्रीमियर को लेकर फैंस का गुस्सा देखने के बाद फिल्म की एक्ट्रेस संजना सांघी ने इंस्टाग्राम पर एक वॉइस मैसेज शेयर करते हुए ऐसा नहीं करने की अपील की थी। संजना ने कहा था, 'फिल्म की पूरी टीम ने ढाई साल तक अपना खूब पसीना बहाया है। बेशक फिल्म बड़े पर्दे पर रिलीज करने के लिए ही बनी थी लेकिन कोरोना महामारी की वजह से ऐसा नहीं हो सका।' संजना ने कहा, 'फिल्म को लेकर स्क्रीन का आकार मत देखिए, इसके बजाय दिल के आकार को जितना चाहें बड़ा बना सकते हैं, जितना चाहें प्यार और गर्व से भर सकते हैं।'

बेसब्री से हो रहा ट्रेलर का इंतजार

फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने से पहले सोमवार को ट्विटर पर #DilBecharaTrailer ट्रेंड करता रहा। सुशांत के फैन्स का कहना था कि वे इसे यूट्यूब पर सबसे ज्यादा बार देखे जाने वाला और सबसे ज्यादा लाइक पाने वाला ट्रेलर बनाकर रहेंगे। इसके लिए उन्होंने तरह-तरह के मीम्स भी शेयर किए।

