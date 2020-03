दैनिक भास्कर Mar 27, 2020, 01:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूरे देश में 21 दिनों का लॉकडाउन होने से सभी सेलेब्स अपने घरों पर ही समय बिता रहे हैं। घर में खाली बैठे हुए कुछ सेलेब्स कुकिंग करते हुए तो कुछ वर्कआउट करते हुए वीडियो शेयर कर रहे हैं। इन सब के बीच एक्ट्रेस दिशा पटानी ने अपने फैंस के लिए एक मेकअप ट्यूटोरियल शेयर किया है।

हाल ही में दिशा पटानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक प्रोमो वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में दिशा का खूबसूरत मेकअप लुक देखने को मिल रहा है। अपने ट्यूटोरियल वीडियो में उन्होंने बताया है कि किस तरह उन्होंने अपना समर पिंक ग्लो मेकअप किया है।

