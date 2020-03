दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 05:07 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पूरे देश में लॉकडाउन होने से इन दिनों सभी बॉलीवुड हस्तियां इन दिनों घर पर ही हैं जिसके चलते सभी स्टार्स सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हो चुके हैं। हाल ही में कई एक्ट्रेस के मजेदार और क्रिएटिव वीडियो सामने आ रही हैं जिन्हें देखकर फैंस घर में रहकर भी एंटरटेन हो रहे हैं।

खुदको बेबी बता रही हैं दिशा पटानी

दिशा पाटनी ने हाल ही में एक फॉरेन लैंग्वेज वाला टिक-टॉक वीडियो अपने इंस्टाग्राम शेयर किया है। इस वीडियो में दिशा खुदको बेबी बता रही हैं। दिशा की इस वीडियो पर टाइगर श्रॉफ की मां आएशा श्रॉफ ने भी अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने इसपर स्माइली इमोजी पोस्ट की है।

लॉकडाउन में सीख रही हैं नई भाषा

एक्ट्रेस सोनाली सेहगल इन दिनों सोशल मीडिया पर लगातार पोस्ट शेयर कर रही हैं। उन्होंने हाल ही में अपना एक टिक-टॉक शेयर किया है जिसमें वो फॉरेन लैंग्वेज में डायलॉग बोल रही हैं। सोनाली के इन डायलॉग्स को समझ पाना काफी मुश्किल है। इस वीडियो के साथ सोनाली ने लिखा, ‘लॉकडाउन के चलते में नई भाषा की कोशिश कर रही हूं। क्या आप समझ सकते हैं कि मैं क्या बोल रही हूं’।

The #lockdown left me trying new languages. Can u decode what I’m saying?🦹‍♀️ . #stayhome #dosillythings #savetheworld

