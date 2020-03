दैनिक भास्कर Mar 28, 2020, 02:56 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. ब्रह्माकुमारी संस्था की चीफ राजयोगिनी दादी जानकी का 104 साल की उम्र में 27 मार्च को निधन हो चुका है। उनकी शिष्य रह चुकीं पॉपुलर एक्ट्रेस और प्रोड्यूसर दिव्या खोसला ने इस खबर के बाद एक तस्वीर शेयर कर अपना दुख जताया है।

हाल ही में दिव्या कुमार खोसला ने दादी जानकी के साथ बिताए हुए कुछ पलों की झलक शेयर की है। इन तस्वीरों में दिव्या दादी जानकी की मौजूदगी में नृत्य करते और उनका आशीर्वीद लेती दिख रही हैं। खूबसूरत तस्वीरों के साथ दिव्या ने लिखा, ‘आपसे आशीर्वाद लेकर काफी खुशकिस्मत महसूस कर रही हूं। हम आपको हमेशा याद करेंगे दादी जानकी’।

Blessed to be blessed by You , DadiJanaki 💫 we will miss you 🌹

