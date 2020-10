View this post on Instagram

आज सोचा माँ पे कुछ लिखती हूँ, लेकिन जेसे ही माँ लिखा, महसूस हुआ "माँ" अपने आप में पूर्ण हैं। जब भी माँ शब्द हमारी रूह से निकलता है तो शरीर में एक ऐसी अनुभूति होती है जेसे भगवान मिल गया । जेसे हर दिन भगवान का होता है, वेसे ही हर दिन माँ का होता है। मेरी तरफ़ से आप सबकी माँ को मेरा प्रणाम. Happy mother’s day. 👩‍👧

