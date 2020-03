दैनिक भास्कर Mar 26, 2020, 02:00 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के बढ़ते मामले देखते हुए कई दिनों से बॉलीवुड इंडस्ट्री लॉकडाउन है। ऐसे में सभी सेलेब्स अपने घर पर रहकर ही समय बिता रहे हैं। जहां कुछ फैंस अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता रहे हैं वहीं कुछ अपनी फिटनसे वीडियो से फैंस को इंस्पायर कर रहे हैं। मगर फिल्ममेकर फराह खान लगातार सेलेब्स की वर्कआउट वीडियोज देखकर काफी गुस्सा हैं। उन्होंने हाल ही में गुस्से में सभी सेलेब्स को अनफॉलो करने की धमकी दी है।

फराह ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो शेयर किया है। इसमें फराह ने भड़कते हुए कहा, 'सब लोग वीडियो बना रहे हैं तो मैंने सोचा मैं भी वीडियो बनाऊं। प्लीज, प्लीज सारे सेलेब्रिटीज और स्टार्स से मेरी विनती है कि प्लीज अपना वर्कआउट वीडियो बनाना बंद करो। मैं समझ सकती हूं कि आप लोगों के पास अपना फिगर बनाने के अलावा कोई और परेशानी नहीं है। मगर हममें से ज्यादातर लोगों को इसके अलावा दुनिया की ज्यादा फिक्र है। तो प्लीज हमारे ऊपर रहम करो और अपने वर्कआउट वीडियो बनाने बंद करो।

BAS KARO yeh workout videos !!

