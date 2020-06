दैनिक भास्कर Jun 04, 2020, 11:58 AM IST

फिल्म इंडस्ट्री एक झटके से उबर नहीं पाती कि उसे दूसरा झटका लग जाता है। बुधवार को जहां वरिष्ठ गीतकार अनवर सागर के निधन के बाद गुरुवार सुबह गुदगुदाती रोमांटिक फिल्मों के भगवान कहे जाने वाले बासु चटर्जी नहीं रहे।

अभी इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि उनका निधन पहले से किसी बीमारी से हुआ या कोरोना संक्रमण के कारण। हम नए डिटेल्स के साथ इस खबर को अपडेट करते रहेंगे

90 साल के बासु के निधन की खबर IFTDA के अशोक पंडित ने ट्विटर पर शेयर करते हुए दी।

I am extremely grieved to inform you all the demise of Legendary Filmmaker Basu Chatterjee ji . His last rites will be performed today at Santacruz creamation at 2 pm.

It’s a great loss to the industry.

Will miss you Sir. #RIPBasuChaterjee. pic.twitter.com/wxjpg6SDgg