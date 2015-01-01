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वेडिंग बेल्स:बॉलीवुड छोड़ने के एक महीने बाद सना खान ने गुजरात के अनस सईद से किया निकाह, वायरल वीडियो से मिली खबर

एक घंटा पहले
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पिछले महीने यानी 8 अक्टूबर को सना खान ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बॉलीवुड छोड़ने का ऐलान किया था। अब शनिवार को सोशल मीडिया पर ही उनके निकाह के वीडियो वायरल हुए हैं, जिनमें वे दुल्हन के सफेद लिबास में नजर आ रही हैं। सना का निकाह सूरत के अंकलेश्वर में मुफ्ती अनस सईद से हुआ है।

बॉलीवुड को कह दिया था अलविदा
शादी से पहले बिग बॉस 6, जय हो में काम कर चुकीं एक्ट्रेस सना खान ने जायरा वसीम की राह पकड़ ली। सना ने शो बिजनेस छोड़ दिया। इस बात की जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए शेयर की थी। सना ने लम्बी पोस्ट के जरिए लिखी थी कि वे मानवता की सेवा करेंगी और अपने निर्माता यानी अल्लाह के आदेश का पालन करेंगी।

सना खान ने साल 2005 में हिंदी फिल्म 'यही है हाई सोसायटी' से एक्टिंग डेब्यू किया था। इसके बाद वे कई हिंदी, मलयालम, तमिल, तेलुगु और कन्नड़ फिल्मों में नजर आईं। इसके बाद वे बिग बॉस और फीयर फैक्टर जैसे रियलटी शोज का भी हिस्सा रहीं।

फरवरी 2020 में हुआ था सना का ब्रेकअप
सना खान ने इसी साल की शुरुआत में कोरियोग्राफर बॉयफ्रेंड मेलविन लुईस से ब्रेकअप के बाद आपबीती सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि अब उन्होंने अपने अकाउंट्स से उनकी सारी पुरानी फोटोज और पोस्ट डिलीट कर दी हैं। सना ने 12 फरवरी को इंस्टाग्राम पोस्ट पर अपने ब्रेकअप के बारे में बात करते हुए मेलविन पर एक बच्ची को प्रेग्नेंट करने के आरोप लगाए थे। सना और मेलविन साल 2018 में मिले थे। दोनों ने बीते साल वैलेंटाइन्स डे के मौके पर अपने रिलेशनशिप की खबरों को सही बताया था।

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