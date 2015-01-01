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फैन्स से अपील:बॉलीवुड छोड़ चुकीं जायरा वसीम बोलीं- मेरी फोटोज हटा दें, मैं अपने जीवन की नई शुरुआत की कोशिश में हूं

39 मिनट पहले
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ज़ायरा वसीम ने अपने फैन्स से अपनी फाेटो हटाने की अपील की है। जायरा का कहना है कि फोटोज को पूरी तरह से इंटरनेट से हटाना असंभव होगा, लेकिन वह अपने फैन्स से अपील तो कर ही सकती हैं। जायरा ने इंस्टग्राम पर एक पोस्ट के जरिए यह अपील की है। उन्होंने यूएस राजनेता बर्नी सैंडर्स का एक कार्टून पोस्ट किया जिसमें लिखा है डीयर फैनपेजेस, मैं आपसे एक बार फिर अनुरोध कर रही हूं कि मेरे मैसेज पढ़ लें।

जायरा ने लिखा एक मैसेज मैंने पिछली बार अपने पेज के साथ शेयर किया था। अगर आपने पहले यह नहीं पढ़ा था तो फिर से शेयर कर रही हूं।

जायरा ने इन शब्दों में की अपील
जायरा ने अपनी पोस्ट में लिखा है- हैलो एवरीवन, मैं आप सबका शुक्रिया करना चाहती हूं जो आपने मुझे प्यार और दया दिखाई। आप सभी लगातार मेरे प्यार और साहस का जरिया रहे हैं। हर चीज में मेरे साथ रहने का धन्यवाद। मैं आप सभी से अनुरोध करती हूं कि मेरी तस्वीरें अपने अकाउंट्स से हटा दें, साथ ही दूसरे फैन पेज से भी ऐसा ही करने कहें।
हालांकि इंटरनेट से पूरी तरह फोटो हटा पाना असंभव है लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट तो कर ही सकती हूं आप इन पेजेस पर फोटो शेयर न करें।

उम्मीद करती हूं कि बाकी चीजों की तरह इसमें भी आप मेरी मदद करेंगे। मैं अपने जीवन का नया अध्याय शुरू करने की कोशिश कर रही हूं और मुझे आपके सहयोग से जरूर फायदा होगा। मेरी यात्रा में साथ देने का शुक्रिया।

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अकाउंट पर एक भी फोटो नहीं
जायरा ने इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक जैसे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स से अपनी सारी फोटोज हटा दी हैं। उनके इन अकाउंट्स पर अब एक भी फोटो नहीं है। बल्कि उनकी जगह धार्मिक विचारों से जुड़े कई पोस्ट हैं। जायरा ने दंगल, सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों में काम करने के बाद 2019 में बॉलीवुड छोड़ दिया था। इसके पीछे उन्होंने धर्म से उनके जुड़ाव को वजह बताया था। बॉलीवुड छोड़ने के बाद एक फिल्म द स्काय इज पिंक भी रिलीज हुई थी। जिसमें वे मोटिवेशनल स्पीकर आयशा चौधरी के रोल में नजर आईं थीं।

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