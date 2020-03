दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 05:15 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पहले सफल सीजन के बाद अमेजन प्राइम के 'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' सीजन 2 का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है। महिला प्रधान इस वेब सीरीज में फिर एक बार चार दोस्तों की बेहतरीन कहानी दिखाई जाने वाली है। ट्रेलर सामने आने के बाद इस सीरीज को 17 अप्रैल 2020 से अमेजन प्राइम पर स्ट्रीम किया जाने वाला है।

'फॉर मोर शॉट्स प्लीज' सीजन 2 में फिर एक बार सयानी गुप्ता, कीर्ति कुल्हारी, बानी जे, मानवी गगरू की दोस्ती देखने मिलेगी। इनके अलावा इस सीजन में प्रतीक बब्बर, लिसा रे, मिलिंज सोमन, नील भूपलम, सिमोन सिंह और अमृता पुरी भी अहम किरादार निभाते दिखेंगें।

🎶 oh oh here we go again give me @4moreshotspls 🎶⁣ ⁣ season 2 trailer out now #FourMoreShotsPlease⁣ ⁣ @sayanigupta @maanvigagroo @banij @iamkirtikulhari @pritishnandycommunications @pritishnandy2018 ⁣ @rangitapritishnandy

