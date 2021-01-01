पाएं अपने शहर की ताज़ा ख़बरें और फ्री ई-पेपर

Install App

Download App from

Download android app - Dainik BhaskarDownload ios app - Dainik Bhaskar

Follow us on

Ads से है परेशान? बिना Ads खबरों के लिए इनस्टॉल करें दैनिक भास्कर ऐप

ओटीटी फीवर:'ब्रेकिंग बेड' से लेकर 'कोटा फैक्टरी' तक, ये हैं IMDB रेटिंग के अनुसार दुनिया की सबसे बेहतरीन वेब सीरीज

41 मिनट पहले
  • कॉपी लिंक

लॉकडाउन के बाद से ही पूरे देश में ओटीटी प्लेटफॉर्म के पेड सब्सक्राइबर की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दर्शक लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए दुनियाभर की अलग- अलग तरह की फिल्मों और सीरीज का आनंद ले रहे हैं। भारत में भी लगातार ओरिजिनल सीरीज प्रोड्यूस की जा रही हैं, जिनमें से कई सीरीज टॉप IMDB (इंटरनेट मूवी डेटाबेस) रेटिंग हासिल कर चुकी हैं। आईए देखते हैं IMDB रेटिंग के अनुसार दुनिया की सबसे बेहतरीन सीरीज कौन सी हैं-

ब्रेकिंग बेड

IMDB रेटिंग- 9.5

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- ब्रयान क्रेनस्टोन, ऐरॉन पॉल, एना गन, डीन नोरिस

साल 2008 में शुरू हुई वेब सीरीज ब्रेकिंग बेड एक हाई स्कूल टीचर की कहानी है, जिन्हें कैंसर है। अपनी बीमारी का पता चलने के वॉल्टर व्हाइट ड्रग के बिजनेस को रोकने निकलते हैं। हालांकि कुछ ही समय बाद उनकी मंशा पूरी तरह बदल जाती है, और लालच में वॉल्टर खुद ही इस बिजनेस में लग जाते हैं। फिल्म में ब्रयान क्रेनस्टोन ने वॉल्टर की भूमिका निभाई है। ब्रेकिंग बेड अब तक की सबसे ज्यादा आईएडीबी रेटिंग पाने वाली सीरीज है।

चेर्नोबिल

IMDB रेटिंग- 9.4

प्लेटफॉर्म- अमेजन प्राइम

कास्ट- जैसी बकले, जैरेड हेरिस, स्टेलन स्कारगार्ड, ऐडम नगाइटिस​​​​​​

साल 2019 में रिलीज हुई सीरीज चेर्नोबिल में उस शहर में हुए भयानक न्यूक्लियर प्लांट की आपदा की कहानी दिखाई गई है। न्यूक्लियर प्लांट की दुर्घटना के बाद पूरा शहर तबाह हो जाता है। फिल्म में बेहतरीन अंदाज में दुनिया की सबसे बड़ी इंसानों द्वारा शुरू की गई तबाही का भयानक मंजर दिखाया गया है।

शर्लाक

IMDB रेटिंग- 9.1

प्लेटफॉर्म- नेटफ्लिक्स

कास्ट- बेनेडिक्ट कंबरबेज, मार्टिन फ्रीमैन, ऊना स्टब्स, रूपर्ट ग्रेव

साल 2010 की सीरीज शर्लाक के अब तक 3 बेहतरीन सीजन आ चुके हैं। सीरीज में लंदन के पॉपुलर डिटेक्टिव शर्लाक होम की कहानी दिखाई गई है जिसका किरदार बेनेडिक्ट ने निभाया है। शर्लाक की मुलाकात आर्मी के एक्स डॉक्टर वॉटसन से होती है। डॉक्टर की मदद से शर्लाक बेहद मुश्लिक केस सॉल्व करते हैं। फिल्म को काफी रोमांचक बनाया गया है। इस क्राइम सीरीज का आखिरी सीजन साल 2017 में आया था।

फ्लेम

IMDB रेटिंग- 9.1

प्लेटफॉर्म- एमएक्स प्लेयर और टीवीएफ प्ले

कास्ट- रित्विक सहोरे, तान्या मानिकतला, सोनाक्षी ग्रोवर, शिवम कक्कड़​​​​​​​

ये एक इंडियन वेब सीरीज है जिसमें टीनएज रोमांस दिखाया गया है। पढ़ाकू रजत को अपने ट्यूशन की नई लड़की से प्यार हो जाता है जिससे उन्हें प्यार के केमिकल रिएक्शन की असलियत समझ आती है। दिल को छू जाने वाली ये सीरीज को मिर्जापुर और सेक्रेड गेम्स से भी ज्यादा IMDB रेटिंग मिली है।

कोटा फैक्टरी

IMDB रेटिंग- 9

प्लेटफॉर्म- टीवीएफ प्ले

कास्ट- मयूर मोरे, जितेंद्र कुमार, रंजन राज, रेवती पिल्लई​​​​​​

साल 2019 की सीरीज कोटा फैक्टरी एक 16 साल के लड़के वैभव की कहानी है जो पढ़ाई के लिए इटारसी से कोटा आते हैं। कोटा में उन्हें समझ आता है कि आईआईटी और जेईई की तैयारी करने वालों को कितनी परेशानी झेलनी पड़ती है। ये भारत की पहली ब्लैक एंड व्हाइट वेब सीरीज है। रिलीज के बाद से ही सीरीज को काफी पसंद किया गया था। कोटा में पढ़ाई करने पहुंचे लोग इस सीरीज से काफी रिलेट कर सकते हैं।

ऐप खोलें
वीडियोऔर देखेंरिटेल मार्केट का किंग कौन? अमेजन ने रोकी रिलायंस ग्रुप में बिग बाजार की एंट्री, जानिए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले से क्या बने हालात - एक्सप्लेनर - Dainik Bhaskar

आज का राशिफल

मेष
Rashi - मेष|Aries - Dainik Bhaskar
मेष|Aries

पॉजिटिव- घर के वरिष्ठ व्यक्तियों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके लिए भाग्योदय दायक रहेगा। तथा आपके योजनाबद्ध तथा डिसिप्लिन तरीके से कार्य करने की प्रणाली से कई कार्य सुचार...

और पढ़ें

Our Divisions

Copyright © 2020-21 DB Corp ltd., All Rights Reserved

This website follows the DNPA Code of Ethics.

फीडबैक दें
Open Dainik Bhaskar in...
  • Dainik Bhaskar App
  • BrowserBrowser