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प्यार की खातिर:धर्मेंद्र से लेकर बोनी कपूर तक, इन सेलेब्स ने पहली पत्नी को तलाक दिए बिना अभिनेत्रियों से कर ली दूसरी शादी

13 मिनट पहले
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21 नवंबर को अपना 82 वां जन्मदिन मना रहीं हेलन की लव लाइफ काफी दिलचस्प रही। उन्होंने जाने-माने स्क्रिप्ट राइटर सलीम खान से शादी की। 1980 में हुई इस शादी के दौरान सलीम सुशीला चरक(अब सलमा खान) के पति थे। इसके अलावा उनके चार बच्चे थे लेकिन सलीम खान हेलन से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने पहली पत्नी सलमा को तलाक दिए बिना ही हेलन से शादी कर ली।

वैसे, बॉलीवुड में ऐसे कई सितारे हैं जिन्होंने अपनी पहली शादी तोड़े बिना ही दूसरी शादी कर ली। आइए नजर डालते हैं कुछ ऐसे ही सेलेब्स पर...

धर्मेंद्र

हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी 21 अगस्त 1979 को हुई थी। बताया जाता है कि दोनों की पहली मुलाकात ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म 'आसमान महल' के प्रीमियर पर 1965 में हुई थी। हालांकि, उनका प्यार फिल्म 'शोले' की शूटिंग के दौरान परवान चढ़ा था।

हेमा धर्मेंद्र की दूसरी पत्नी हैं। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर हैं, जो सनी देओल और बॉबी देओल की मां हैं। हेमा से शादी करने के लिए धर्मेंद्र ने पहली पत्नी को तलाक नहीं दिया। वह अब भी प्रकाश कौर और अपने चार बच्चों (सनी, बॉबी, विजेता, अजीता)के साथ रहते हैं जबकि हेमा मालिनी अपनी बेटियों(ईशा और अहाना) के साथ अलग रहा करती थीं जिनकी अब शादी हो चुकी है।

बोनी कपूर

1996 में श्रीदेवी से दूसरी शादी रचाने वाले बोनी कपूर भी पहले से शादीशुदा थे। उनकी पहली पत्नी का नाम मोना है और वह दो बच्चों(अर्जुन और अंशुला) के पिता हैं। बोनी ने मोना से साफ-साफ कह दिया कि वह श्रीदेवी के बिना नहीं रह सकते। इसके बाद मोना से उनका रिश्ता टूट गया हालांकि दोनों ने तलाक नहीं लिया।1996 में आखिरकार श्रीदेवी और बोनी ने शादी कर ली। दोनों की दो बेटियां हैं जिनके नाम जान्हवी और खुशी कपूर हैं।

राज बब्बर

स्मिता पाटिल और राज बब्बर की जोड़ी 80 के दशक में स्क्रीन पर हिट जोड़ियों में से एक हुआ करती थी। इसी दौरान दोनों एक-दूसरे के करीब आ गए थे लेकिन तब राज बब्बर शादीशुदा थे। नादिरा उनकी पहली पत्नी हैं। साथ ही वह आर्य बब्बर और जूही बब्बर के पिता हैं।

पति और पिता की जिम्मेदारियों के बावजूद राज का स्मिता पाटिल के लिए प्यार कम नहीं हुआ और उन्होंने उनसे शादी कर ली। हालांकि, इस शादी का दुखद अंत हुआ क्योंकि प्रेग्नेंसी कॉम्पलिकेशन के चलते स्मिता अपने पहले बच्चे को जन्म देने के दौरान चली बसीं। प्रतीक बब्बर राज और स्मिता पाटिल की इकलौती संतान हैं। स्मिता की मौत के बाद राज नादिरा के पास वापस लौट गए और प्रतीक को उनकी नानी ने पाला-पोसा।

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