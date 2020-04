दैनिक भास्कर Apr 03, 2020, 08:10 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. कोरोनावायरस के चलते पिछले कई दिनों से देश में लॉकडाउन कर दिया गया है। ऐसे में सभी बॉलीवुड सेलेब्स को अपने परिवार के साथ समय बिताने का अच्छा समय मिला है। इस लॉकडाउन के बीच कुछ ऐसी वीडियोज भी सामने आ रही हैं जिनमें एक्ट्रेस अपने पति से जमकर काम करवाती दिख रही हैं।

'बागी 3' एक्टर रितेश देशमुख ने हाल ही में एक वीडियो शेयर की है जिसमें एक्ट्रेस जेनेलिया उनसे जबरदस्ती बर्तन धुलवाती दिख रही हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए रितेश ने अजय देवगन को उनके जन्मदिन की बधाई दी है। उन्होंने अजय की फिल्म दिलवाले का गाना भी इस वीडियो में डाला है। जेनेलिया हाथों में बेलन लेकर खड़ी हुई हैं।

Happy Birthday Dearest @ajaydevgn Some isolation humour with @geneliad on one of your songs- have a great one my brother

