लीड एक्टर्स को टक्कर देते साइड रोल: मुन्नाभाई के सर्किट से लेकर गलीबॉय के एमसी शेर तक, इन साइड एक्टर्स ने फिल्म में डाली जान

बॉलीवुड की कई फिल्में हैं जिनमें उनके किरदार जान डाल देते हैं। कुछ फिल्मों में लीड एक्टर तो कमाल करते ही हैं साथ ही उनके साथ अगर सपोर्टिंग एक्टर न होते तो शायद वो फिल्में इतनी पॉपुलर न होती। सपोर्टिंग रोल में काम कर रहे किरदार कई बार फिल्म के सुपरहिट होने में बड़ा रोल प्ले करते हैं, कुछ किरदार तो ऐसे होते हैं जो फिल्म में लीड रोल को कड़ी टक्कर देते हैं।

गली बॉय में एमसी शेर

फिल्म गली बॉय में एमसी शेर ने सभी का दिल जीत लिया था। इस फिल्म में सिद्धांत चतुर्वेदी ने एमसी शेर का रोल प्ले किया था। फिल्म में एमसी शेर ने सभी को ये विश्वास दिला दिया था कि इंसानियत अब भी जिंदा है।

मुन्नाभाई एमबीबीएस में सर्किट

भाई टेंशन नहीं लेनेका... । फिल्म मुन्नाभाई में सर्किट का ये डायलॉग तो याद ही होगा आपको। क्या होता अगर इस फिल्म में सर्किट नहीं होता तो? इस फिल्म में मुन्नाभाई के साथ सर्किट के रोल ने सभी को अपना दीवाना बना लिया था। अरशद वारसी ने सर्किट का रोल प्ले किया था। फिल्म इतनी हिट रही थी कि फिल्म के मुन्ना और सर्किट के कैरेक्टर को बच्चा-बच्चा कॉपी करने लगा था।

विक्की डोनर में डॉ बलदेव चड्ढा

विक्की डोनर एक कॉमेडी मूवी थी। इस फिल्म में विक्की के अलावा भी एक किरदार था जिसके वन लाइनर ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया था वो हैं डॉ चड्डा। फिल्म में डॉ चड्डा का रोल अन्नू कपूर ने प्ले किया था। वैसे तो अन्नू कपूर की एक्टिंग काबिले तारीफ होती है पर इस फिल्म में उनके पॉजिटिव कैरेक्टर ने ये साबित कर दिया कि अन्नू कपूर भी लाइमलाइट डिजर्व करते हैं।

ओम शांति ओम में पप्पू मास्टर

फिल्म ओम शांति ओम बॉलीवुड की चुनिंदा फिल्मों में से एक है। फिल्म में कई स्टार्स थे लेकिन पप्पू मास्टर का रोल कुछ अलग था। फिल्म में पप्पू शाहरुख का दोस्त रहता है और अपने दोस्त की हर परेशानी में उसके साथ खड़ा होता है। फिल्म में पप्पू का रोल श्रेयस तलपड़े ने प्ले किया था।

बाजीराव मस्तानी में काशीबाई

संजय लीला भंसाली की फिल्म बाजीराव मस्तानी में सबसे बेहतरीन कैरेक्टर काशीबाई का कहा जाए तो गलत नहीं होगा। फिल्म में प्रियंका चोपड़ा ने काशीबाई का किरदार निभाया था। बर्फी की झिलमिल से बाजीराव की काशी तक, प्रियंका ने ये साबित कर दिया कि एक्टिंग में उनका कोई सानी नहीं है।

तनु वेड्स मनु में पप्पी जी

अगर आपने ये फिल्म देखी हो तो इसके पप्पी जी आपको जरुर याद होंगे। फिल्म में दीपक डोबरियाल ने पप्पी जी का रोल प्ले किया था। उनकी एक्टिंग ने सभी को हंसने पर मजबूर कर दिया था और फिल्म का डायलॉग "you'r good question, but your question hurt me" इतना हिट रहा कि आज भी लोगों की जुबां पर चढ़ा हुआ है।

रन में गणेश

फिल्म रन आपने देखी हो या ना देखी हो पर इसकी "कऊआ बिरयानी" तो आपको याद ही होगी। ये फिल्म ज्यादा लोगों को याद नहीं है पर इस फिल्म की छोटी गंगा और कऊआ बिरयानी आज भी सभी को याद है। विजय राज ने फिल्म में गणेश का रोल प्ले किया था। हालांकि विजय राज की कम स्क्रीन टाइमिंग सभी को खली।