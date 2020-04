दैनिक भास्कर Apr 02, 2020, 04:57 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. भारत में कोरोनावायरस के लगातार बढ़ते मामले देखते हुए सभी सेलेब्स अपने फैंस से अलग तरह से गुजारिश कर रहे हैं। हाल ही में 'पानीपत' एक्टर संयज दत्त और 'कबीर सिंह' एक्टर शाहिद कपूर ने अपने फैंस को पॉजिटिव रहने का मैसेज देते हुए उनसे घर पर रहने की अपील की है।

सजंय दत्त ने हाल ही में वर्कआउट करते हुए एक वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है। इसमें संयज दत्त कभी वॉक करते हुए तो कभी भागते हुए दिख रहे हैं। वीडियो से फैंस को इंस्पायर करते हुए उन्होंने कहा, 'आप सब से विनती है घर पर रहिए। एक्सरसाइज कीजिए। खाना अच्छा खाइए। परिवार के साथ रहिए और सरकार की बात जरूर सुनिए। एक्सरसाइज करना बहुत जरुरी है और सरकार की बात सुनना और सोशल डिस्टेंसिंग। थैंक्यू'।

View this post on Instagram

Staying fit is very important especially during this time. So eat well, stay healthy & keep exercising. #QuarantineWorkout #HealthyAtHome #WorkoutAtHome #StayHomeStaySafe

A post shared by Sanjay Dutt (@duttsanjay) on Apr 2, 2020 at 3:18am PDT