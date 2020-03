दैनिक भास्कर Mar 31, 2020, 08:00 AM IST

बॉलीवुड डेस्क. एक्ट्रेस गौहर खान अपने काम के साथ-साथ अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट से भी चर्चा में रहती हैं। कई दिनों से अपने घर पर क्वारैंटाइन गौहर अपने हर दिन की एक्टिविटी फैंस के साथ बखूबी शेयर कर रही हैं। उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लॉकडाउन के पहले दिन से लेकर आज तक की पोस्ट देखी जा सकती है। हाल ही में गौहर ने अपने फैंस को इंस्पायर करने के लिए एक डांस और एक वर्कआउट वीडियो शेयर किया है।

गौहर खान ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से अपने कुछ मजेदार वीडियोज शेयर किए हैं। पहली वीडियो में वो फैंस को फिटनेस गोल्स देते हुए वर्कआउट कर रही हैं। उन्होंने काफी प्रोफेशनल तरीके से दिशा पटानी के न्यू सॉन्ग ‘डू यू लव मी’ की बीट पर पुशअप्स कर रही हैं।

इससे पहले भी गौहर ने क्वारैंटाइ के पांचवे दिन एक डांस वीडियो शेयर किया था। वीडियो में गौहर ने जैकलीन फर्नांडिस और बादशाह के गाने ‘गेंदा फूल’ पर बेहतरीन डांस किया था। इसमें गौहर ने गाने के सिग्नेचर स्टेप भी किए हैं। कैप्शन में गौहर ने बताया है कि उन्हें ये गाना इतना पसंद आया है कि वो इसे रिपीट मोड पर सुन रही हैं।

So here goes , with my twist , the #gendaphoolchallenge ! This is for u @piyush_bhagat @shaziasamji 🤗🤗! I looooove this track @badboyshah ! On repeat mode now! 🤟🏻

