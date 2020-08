कपिल को मिली जमानत:रेव पार्टी के जुर्म में अरेस्ट हुए एक्टर कपिल झावेरी को मिली जमानत, लेकिन 6 महीने तक नहीं छोड़ सकेंगे गोवा- 15 दिन जांच अधिकारी के सामने देनी होगी हाजिरी

View this post on Instagram

Aazaadi mubarak.. Hindustan ko Aazaadi to mile to kaee saal hogaye .. kya hum Aazaad hue.??? . apni roz roz ke Dakey mukon wali zindagi se.. train se bus se.. ya 9 to 5 ki job ya gulami se..struggle se... roz roz ke kharcho se.. etc etc.. let's all come together and remove poverty from our society.. let's uplift people and grow dem to a Aazaadi wali successful & beautiful Life... ..Vande mataram.. Jai Hind 🇮🇳

