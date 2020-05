दैनिक भास्कर May 22, 2020, 05:06 PM IST

मुंबई. अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना स्टारर 'गुलाबो सिताबो' का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज हुआ। 2 मिनट 41 सेकंड के इस ट्रेलर में मकान मालिक और किरायेदार के बीच की मजेदार तू-तू,मैं-मैं दिखाई दे रही है। अमिताभ लखनऊ स्थित हवेली फातिमा महल के मालिक मिर्जा हैं और आयुष्मान उनके किरायेदार बांके बने हैं।

कहानी में इमोशनल एंगल भी

कहानी के मुताबिक, बांके फातिमा महल छोड़ना नहीं चाहता है और मिर्जा उनसे किसी भी तरह हवेली खाली करवाना चाहता है। इसके लिए वह तमाम तिकड़म भिड़ाता है, जो मजेदार सीक्वेंस के रूप में सामने आते हैं। कहानी का एक इमोशनल एंगल भी है। वह यह कि मिर्जा की कोई औलाद नहीं है और बांके के पिता नहीं हैं। कहानी किस मुकाम पर जाकर रुकती है, यह तो फिल्म रिलीज होने के बाद ही पता चलेगा।

अमिताभ-आयुष्मान ने दिया अपने किरदार का परिचय

अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा है, "मिलिए मिर्जा से, जिन्हें अपनी हवेली से बेइन्तहा प्यार है।" वहीं, आयुष्मान ने अपने किरदार का परिचय दिया है। उन्होंने लिखा है, "मिलिए बांके से। होशियारी की नदी इन्हीं के यहां से बहती है।"

Miliye Baankey se! Hoshiyaari ki nadi inhi ke yahan se behti hai. 😉

Trailer out now: https://t.co/uvTGlMMAZW

Catch #GiboSiboOnPrime on June 12 for its World Premiere, @PrimeVideoIN #GulaboSitaboTrailer @SrBachchan @ShoojitSircar