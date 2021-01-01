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हैप्पी बर्थडे सोल्जर:फ्लॉप करियर और फिल्में ना मिलने से शराबी बन गए थे बॉबी देओल, सलमान खान ने बढ़ाया था मदद का हाथ

एक घंटा पहले
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बॉलीवुड एक्टर बॉबी देओल आज पूरे 52 साल के हो चुके हैं। एक्टर ने साल 1995 में आई फिल्म बरसात से बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम रखा था। बादल का किरदार निभाकर पहली ही फिल्म से बॉबी को देशभर में पहचान और फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड मिला। शुरुआती करियर में बेहतरीन फिल्मों में नजर आए एक्टर को कुछ ही समय बाद साइड रोल मिलने लगे। अच्छे ऑफर ना मिलने से बॉबी काफी परेशान रहने लगे और शराब की गिरफ्त में पड़ गए। आज एक्टर के जन्मदिन के खास मौके पर आइए देखते हैं, कैसा है उनका संघर्ष से भरा सफर-

8 साल की उम्र से कर रहे हैं एक्टिंग

बॉबी देओल ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट धर्म-वीर फिल्म से की थी। साल 1977 में आई इस फिल्म में बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने धर्मवीर का लीड किरदार निभाया था। उस दौरान बॉबी महज 8 साल के थे।

इसके बाद एक्टर ने साल 1995 में रिलीज हुई फिल्म बरसात फिल्म से बतौर लीड डेब्यू किया। ये ट्विंकल खन्ना का भी बॉलीवुड डेब्यू था। ट्विंकल को फिल्म में बॉबी के पिता धर्मेंद्र ने ही कास्ट किया था।

पहली फिल्म की शूटिंग में टूट गई थी टांग

बरसात फिल्म की शूटिंग के दौरान ही पहले सीन में बॉबी देओल का एक्सीडेंट हुआ था। घोड़े पर सवार बॉबी एक दूसरे घोड़े से टकरा गए थे, जिससे उनकी टांग टूट गई थी। इस हादसे के बाद उन्हें तुरंत स्कॉटलैंड से सर्जरी के लंदन ले जाया गया था। टूटी टांग के चलते बॉबी अपनी पहली ही फिल्म के प्रमोशन इवेंट में शामिल नहीं हो सके थे।

बरसात के बाद बैक-टू-बैक बॉबी गुप्त, और प्यार हो गया, करीब, सोल्जर, दिललगी, अपने और यमला पगला दीवाना जैसी कई फिल्मों में नजर आए हैं। शुरुआती कुछ फिल्मों के बाद से ही बॉबी के काम को नापसंद किया जाने लगा, और उन्हें फिल्मों में साइड रोल मिलने लगे।

काम ना मिलने पर लिया नशे का सहारा

बॉबी देओल को बॉलीवुड फिल्मों के अच्छे ऑफर मिलने बंद हो गए थे। इस बात से एक्टर परेशान रहने लगे और नशे में ढूबने लगे। एक्टर ने एक पुराने इंटरव्यू के दौरान कहा, 'मैं इतनी शराब पीने लगा था कि मुझे खुद पर तरस आने लगा था। मैं सोचता था कि आखिर मुझ में क्या कमी है जो लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। मैंने शराब का सहारा लेकर खुद को सबसे दूर कर लिया'।

बच्चों की खातिर किया कमबैक

हफिंग्टन पोस्ट को दिए इंटरव्यू के दौरान आगे बॉबी ने बताया, मैंने बुरे वक्त में अपने बच्चों का चेहरा देखा और सोचा कि वो मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। यही बात मैंने अपनी मां और वाइफ की आंखों में देखी। एहसास होने पर मैं खुद को धिक्कारने लगा कि मैं क्यों खुद को मार रहा हूं। मैं क्यों अपने आप से दूर जाने की कोशिश कर रहा हूं। मुझे एहसास हुआ कि अगर मुझे कुछ करना है तो मुझे खुद उसके लिए मेहनत करनी होगी। और फिर मैंने खुद पर काम किया और कमबैक करने की ठानी।

सलमान खान ने बढ़ाया था मदद का हाथ

अपने 50वें जन्मदिन के मौके पर दिए गए एक इंटरव्यू में बॉबी देओल ने बताया कि सलमान खान ने उन्हें कमबैक करने में मदद की थी। बॉबी ने बताया कि वो सलमान खान से सीसीएल (सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग) के दौरान मिले थे। वहां सलमान ने उनसे कहा कि दाढ़ी क्यों बढ़ाई है, हर किसी की जिंदगी में मुश्किल समय आता है, लेकिन इससे हार मानकर गिव अप नहीं करना चाहिए।

इस मीटिंग के तुरंत बाद सलमान खान ने बॉबी को कॉल करके पूछा कि क्या तुम दाढ़ी उतारोगे, इसपर बॉबी ने तुरंत हां कहा और उन्हें रेस 3 फिल्म का ऑफर मिल गया।

ओटीटी से मिली दोबारा पहचान

साल 2018 में रिलीज हुई फिल्म रेस 3 एक बड़ी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद एक्टर यमला पगला दीवाना फिर से और हाउसफुल 4 में नजर आए। लगातार फ्लॉप फिल्मों के बाद बॉबी देओल को ओटीटी प्लेटफॉर्म का सहारा मिला। एक्टर साल 2020 में आई नेटफ्लिक्स की फिल्म क्लास ऑफ 83 और एमएक्स प्लेयर की सीरीज आश्रम में नजर आए। आश्रम में बाबा का किरदार निभाने वाले बॉबी को दर्शकों की खूब सराहना मिली। इसके बाद एक्टर साल 2021 में लव हॉस्टल और अपने 2 फिल्म में नजर आने वाले हैं।

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