वेटरन एक्टर जितेंद्र आज अपना 79वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस खास मौके पर जितेंद्र को फैंस के अलावा बेटी एकता कपूर ने भी खास अंदाज में बधाई दी है। एकता ने एक वीडियो कार्ड के जरिए जितेंद्र के साथ बिताए हुए स्पेशल पलों का एक स्लाइड शो तैयार किया है जिसमें उन्होंने पिता को अपना रोल मॉडल भी बताया है।

एकता कपूर ने हाल ही में अपने ट्विटर अकाउंट से जितेंद्र की तस्वीरों वाला एक वीडियो शेयर किया है। इसके साथ पिता को विश करते हुए एकता लिखती हैं, ‘हैप्पी बर्थडे पापा। आप सबसे ज्यादा पॉजिटिव इंसान हो जिन्हें में जानती हूं। आशा करती हूं आप खुश रहें और खुशियों से भरी लंबी जिंदगी पाएं। आप हम सबके लिए रोल मॉडल हैं। लव यू’।

Happy birthday papa! You are the most positive person I know. May you stay happy and have a long joyous life. You are a role model for all of us. Love you! pic.twitter.com/lpYnK21ZLQ

वीडियो में एकता ने जितेंद्र की शादी से लेकर अपने बचपन की भी तस्वीरें डाली हैं। उन्होंने बेटे रवि के साथ खेलते हुए भी जितेंद्र की वीडियो शेयर की है। एकता के अलावा बेटे तुषार कपूर ने भी पिता का एक वीडियो शेयर करते हुए उन्हें बधाई दी है।

Happy birthday 🎂🎈🎁 Papa! Thank you for all the wishes on Instagram from his fans, well wishers & the Bollywood sites! Cheers 🍻

