Apr 03, 2020

टीवी डेस्क. हिना खान इन दिनों घर पर क्वारैंटाइन होकर फैंस को जमकर इंस्पायर कर रही हैं। कुछ दिनों पहले हिना ने वायरस से बचने के लिए मास्क पहनने का सही तरीका बताया था, जिसके बाद अब हिना फैंस को एक और जरुरी जानकारी देती दिख रही हैं। हिना ने कुछ समय पहले एक वीडियो के जरिए फैंस को बताया है कि बाजार से लाए गए सामान को इस्तेमाल करने से पहले किस तरह साफ करें।

इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो शेयर करते हुए हिना ने लिखा, ‘हम सारा सामान बाजार से लाते हैं जिसमें काफी खतरा होता है। ये घातक हो सकता है इसलिए इन कमियों को दूर करने के लिए अपना तरीका शेयर करने की कोशिश कर रही हूं। आशा करती हूं आप सबके लिए ये मददगार होगा। सुरक्षित रहिए’।

Just trying to share my way of avoiding the loopholes as we get groceries from outside and it has a high risk of missing something that can be quite fatal. So hope this will be helpful to all of you out there! Stay Safe and let us al avoid silly #LoopHoles #21LockDown #WeAreInThisTogether

Apr 2, 2020